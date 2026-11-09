Cientos de personas debieron ser asistidos por el SAME durante la multitudinaria misa de León XIV en Palermo
El sistema de emergencias desplegó un vasto operativo durante la ceremonia religiosa que congregó a una multitud frente al Monumento de los Españoles.
La masiva convocatoria que marcó la agenda del papa León XIV en la Ciudad de Buenos Aires tuvo su correlato en las estadísticas de los servicios de emergencia médica. Durante la multitudinaria misa oficiada por el Pontífice en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) asistió a un total de 290 feligreses que sufrieron descompensaciones, golpes o diversos inconvenientes de salud en medio de la marea humana.
De acuerdo con el balance oficial brindado por las autoridades sanitarias, la gran mayoría de los pacientes, unas 275 personas, recibieron atención y compensación directa en los puestos sanitarios montados en el perímetro del predio, sin necesidad de ser trasladados a centros de salud. No obstante, el operativo requirió la derivación hospitalaria de 15 fieles hacia distintos efectores de la red porteña para un seguimiento más exhaustivo por cuadros que exigieron mayor complejidad.
Derivaciones y perfil de los pacientes asistidos
Entre los traslados concretados por las ambulancias del SAME, cinco pacientes fueron derivados al Hospital Rivadavia, seis al Hospital Pirovano, tres al Hospital Militar Central y uno al tradicional Hospital Ramos Mejía, donde ingresaron bajo supervisión médica para estabilizar sus cuadros tras las exigencias físicas de la jornada al aire libre.
Desde el organismo de emergencias detallaron además el desglose poblacional de los asistidos durante el despliegue logístico en Palermo, precisando que la cifra total comprendió a 207 mujeres y 83 hombres, al tiempo que el personal de salud debió brindar asistencia de primeros auxilios a un total de 15 menores que participaban de la celebración litúrgica junto a sus familias.
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