Cientos de personas debieron ser asistidos por el SAME durante la multitudinaria misa de León XIV en Palermo

De acuerdo con el balance oficial brindado por las autoridades sanitarias, la gran mayoría de los pacientes, unas 275 personas, recibieron atención y compensación directa en los puestos sanitarios montados en el perímetro del predio, sin necesidad de ser trasladados a centros de salud. No obstante, el operativo requirió la derivación hospitalaria de 15 fieles hacia distintos efectores de la red porteña para un seguimiento más exhaustivo por cuadros que exigieron mayor complejidad.