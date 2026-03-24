Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo del martes 24 de marzo

Para cerrar la semana, el viernes se anticipa con cielo mayormente nublado, una temperatura mínima de 16 grados y una máxima que treparía hasta los 24. Sería la antesala a la llegada de un desmejoramiento.

De esta manera, según el SMN, el sábado sería la fecha en que vuelve a largarse en el AMBA. El pronóstico tiene probabilidades de tormentas para la madrugada y mañana, mejorando en la tarde y noche con cielo mayormente nublado; mientras que las temperaturas se esperan de entre 17 y 25 grados.