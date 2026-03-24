Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo del martes 24 de marzo
El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada con buenas condiciones del clima y temperaturas agradables.
Luego de una jornada con inestabilidad, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para cerrar el fin de semana largo con buen clima y temperaturas templadas, según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, el feriado de este martes 24 de marzo, en el marco del Día de la Memoria, se espera con buen tiempo. La inestabilidad quedó atrás y la jornada se presentaría con cielo despejado y temperaturas templadas, de entre 10 y 22 grados.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
Del mismo modo, el inicio de la mini semana se anticipa con un miércoles todavía estable, con cielo despejado en toda la jornada y marcas térmicas estimadas en 13 grados de mínima y 25 de máxima.
El organismo nacional espera un jueves todavía con condiciones estable del clima, con cielo despejado en la madrugada y mañana, pasando a algo nublado en la tarde y noche; junto a temperaturas de entre 15 y 25 grados.
Para cerrar la semana, el viernes se anticipa con cielo mayormente nublado, una temperatura mínima de 16 grados y una máxima que treparía hasta los 24. Sería la antesala a la llegada de un desmejoramiento.
De esta manera, según el SMN, el sábado sería la fecha en que vuelve a largarse en el AMBA. El pronóstico tiene probabilidades de tormentas para la madrugada y mañana, mejorando en la tarde y noche con cielo mayormente nublado; mientras que las temperaturas se esperan de entre 17 y 25 grados.
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