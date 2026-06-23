Concordia: borracho festejó la victoria de la Selección Argentina con una retroexcavadora y dejó un desastre
Un hombre ebrio celebró el triunfo de la Selección Argentina en Concordia manejando una retroexcavadora. Destrozó siete autos y fue detenido.
El festejo por la clasificación de la Selección Argentina en el Mundial 2026 derivó en un absoluto caos en la ciudad de Concordia. Un hombre de 47 años, en evidente estado de ebriedad, decidió celebrar de una forma insólita y sumamente peligrosa: se puso al mando de una retroexcavadora por las calles.
El desastre con la retroexcavadora tras la victoria de la Selección Argentina
El preocupante episodio se registró poco después de que concluyera el partido del seleccionado nacional ante Austria. El conductor comenzó su trayecto embistiendo de lleno a dos camionetas y, lejos de deponer su actitud, continuó su marcha y arrasó con otros cinco automóviles que se encontraban estacionados en la vía pública. En total, su descontrolado raid terminó en un múltiple choque que dejó un saldo de dos personas heridas y siete vehículos destrozados.
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La peligrosa secuencia, que de milagro no terminó en una tragedia mayor, finalizó gracias a la rápida reacción de los habitantes de la zona. Al ver el nivel de destrucción y el riesgo latente, un grupo de vecinos se interpuso, obligó al conductor a detener la marcha y lo hizo descender por la fuerza de la cabina. El hombre fue reducido y retenido hasta la llegada del personal policial, que procedió a su inmediata detención y solicitó la presencia de agentes para realizar el test de alcoholemia.
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