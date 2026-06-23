Concordia: borracho festejó la victoria de la Selección Argentina con una retroexcavadora y dejó un desastre

La peligrosa secuencia, que de milagro no terminó en una tragedia mayor, finalizó gracias a la rápida reacción de los habitantes de la zona. Al ver el nivel de destrucción y el riesgo latente, un grupo de vecinos se interpuso, obligó al conductor a detener la marcha y lo hizo descender por la fuerza de la cabina. El hombre fue reducido y retenido hasta la llegada del personal policial, que procedió a su inmediata detención y solicitó la presencia de agentes para realizar el test de alcoholemia.