Consulado de España en Buenos Aires: cuándo sale la nacionalidad de los argentinos por la Ley de Nietos
Un millón de argentinos solicitaron la nacionalidad mediante la Ley de Nietos. El Consulado de España advirtió que la resolución final demoraría varias décadas.
La alta demanda para obtener el pasaporte europeo generó un verdadero colapso administrativo. Según confirmaron autoridades oficiales, alrededor de un millón de ciudadanos argentinos ya reclamaron su nacionalidad en el Consulado de España desde que entró en vigencia la nueva normativa, provocando enormes retrasos en los trámites.
El impacto de la Ley de Nietos en Buenos Aires
El flujo constante de personas es notable en la capital. Todas las tardes, de lunes a viernes, una extensa fila se forma en las puertas de la sede consular, reconocida como el edificio ibérico más grande del mundo en su tipo. Los solicitantes asisten con cita previa e ingresan en turnos cada media hora para entregar las partidas de nacimiento necesarias.
La situación actual revela datos impactantes sobre este fenómeno:
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Cada tarde, unos 230 argentinos entregan la documentación requerida para acogerse a la Ley de Memoria Democrática.
Argentina encabeza el ranking mundial de peticiones, superando ampliamente a países como Venezuela, Cuba y México.
El cónsul José María Ridao Domínguez estimó que hubo aproximadamente un millón de solicitudes en las distintas sedes del país.
Hasta el momento, la delegación porteña logró otorgar 30.000 nacionalidades bajo esta legislación.
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Debido a este volumen de demanda sin precedentes, los tiempos de espera se extendieron drásticamente. Las autoridades consulares calculan que recién en el año 2031 terminarán de cargar todos los datos en el sistema, por lo que la resolución definitiva de los expedientes podría demorar décadas. Ante este panorama, se solicitó a Madrid el envío de refuerzos tecnológicos y de personal para agilizar el procesamiento interno.
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