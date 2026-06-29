Consulado de España en Buenos Aires: cuándo sale la nacionalidad de los argentinos por la Ley de Nietos

Debido a este volumen de demanda sin precedentes, los tiempos de espera se extendieron drásticamente. Las autoridades consulares calculan que recién en el año 2031 terminarán de cargar todos los datos en el sistema, por lo que la resolución definitiva de los expedientes podría demorar décadas. Ante este panorama, se solicitó a Madrid el envío de refuerzos tecnológicos y de personal para agilizar el procesamiento interno.