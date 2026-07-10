Córdoba: quiénes eran las dos víctimas fatales del accidente con un micro de fútbol

Las jugadoras regresaban de disputar un encuentro deportivo en Río Cuarto cuando el viaje quedó convertido en una escena de desolación y desconcierto. Tras el choque, las menores fueron asistidas por equipos de emergencia debido a golpes, cortes y lesiones producto del impacto.

Afortunadamente, los primeros informes indicaron que ninguna de las niñas se encontraba en riesgo de vida, aunque el episodio dejó una fuerte carga emocional entre las familias que acompañaban al plantel.