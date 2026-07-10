Córdoba: quiénes eran las dos víctimas fatales del accidente con un micro de fútbol
Ambos viajaban en un Fiat Siena que impactó contra el minibús que trasladaba a un equipo femenino de niñas. El accidente ocurrió en la Ruta Provincial 4.
La tragedia vial que sacudió al sur de Córdoba dejó dos historias truncadas. Aldo Sánchez, de 41 años, y Agostina Olmo, de 20, fueron las dos personas que murieron tras el violento choque entre un automóvil y un minibús que trasladaba a un equipo de fútbol femenino infantil.
El siniestro ocurrió sobre la Ruta Provincial 4, en el tramo ubicado entre La Carlota y Huanchilla, donde un Fiat Siena y el transporte que llevaba a las pequeñas futbolistas protagonizaron un impacto de enorme magnitud.
Sánchez y Olmo fallecieron en el lugar como consecuencia de las graves heridas sufridas. La noticia provocó una profunda conmoción entre familiares, allegados y vecinos de la zona, que comenzaron a despedir a las víctimas mientras avanzan las investigaciones para determinar las circunstancias del episodio.
En el vehículo particular también viajaba una joven de 19 años, quien sobrevivió al choque y fue trasladada de urgencia a un centro médico con un traumatismo de cráneo grave. Su evolución permanecía bajo seguimiento de los profesionales de salud.
El destino deportivo que terminó marcado por la tragedia
El otro vehículo involucrado era un minibús que trasladaba a integrantes de la escuela de fútbol femenino El Potrero, conformada por niñas de entre 9 y 12 años de las localidades de Laboulaye y Serrano.
Las jugadoras regresaban de disputar un encuentro deportivo en Río Cuarto cuando el viaje quedó convertido en una escena de desolación y desconcierto. Tras el choque, las menores fueron asistidas por equipos de emergencia debido a golpes, cortes y lesiones producto del impacto.
Afortunadamente, los primeros informes indicaron que ninguna de las niñas se encontraba en riesgo de vida, aunque el episodio dejó una fuerte carga emocional entre las familias que acompañaban al plantel.
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