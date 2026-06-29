Cuándo llega la niebla espectral que invisibilizará Buenos Aires y puede provocar caos en el transporte
El pronóstico advierte sobre la llegada de una densa niebla a la ciudad. Enterate qué día y a qué hora afectará la visibilidad y el tránsito en Capital.
Los habitantes de la región metropolitana deberán prepararse para un fenómeno climático particular. Según el pronóstico extendido, una niebla muy intensa y poco habitual afectará fuertemente a Buenos Aires durante los próximos días, complicando la visibilidad, reduciendo la temperatura y generando posibles demoras en el tránsito.
Cómo estará el Clima y cuándo llega la niebla
De acuerdo a los datos meteorológicos, el miércoles 1 de julio será el día crítico para la ciudad. La jornada comenzará con un fuerte descenso térmico y, a partir de las 08:00 horas, se instalará este espeso banco de bruma que cubrirá todo el paisaje urbano, registrando una sensación térmica de apenas 3 grados.
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Las complicaciones más severas en el transporte se darán durante la mañana, ya que el fenómeno se extenderá al menos hasta las 11:00 horas, momento en el que la temperatura rondará los 7 grados con ráfagas del sur. Se recomienda a los conductores circular con extrema precaución para evitar accidentes en las calles y rutas de acceso a la capital.
Hacia la tarde, el cielo pasará a estar parcialmente nuboso y los vientos irán en aumento, alcanzando velocidades de hasta 48 km/h, lo que terminará de disipar las nubes bajas pero traerá un ambiente sumamente frío y ventoso para finalizar la jornada.
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