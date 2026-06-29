Cuándo llega la niebla espectral que invisibilizará Buenos Aires y puede provocar caos en el transporte

Las complicaciones más severas en el transporte se darán durante la mañana, ya que el fenómeno se extenderá al menos hasta las 11:00 horas, momento en el que la temperatura rondará los 7 grados con ráfagas del sur. Se recomienda a los conductores circular con extrema precaución para evitar accidentes en las calles y rutas de acceso a la capital.