El entorno de "Locomotora" Oliveras fulminó al fisicoculturista que detuvo su cremación

Pero el abogado de los hijos de "Locomotora" Oliveras, Luis Hilbert, afirmó este miércoles que Parodi "no conocía a Alejandra, no lo conozco yo, no lo conocen los hijos, no lo conoce la familia", y aseguró que la acusación del fisicoculturista es falsa.

Hilbert aseguró ante las cámaras de televisión que "está actuando el Fiscal Regional", de Santa Fe, con quien ya se reunió, y describió a Aldo Parodi como un "denunciante serial".

"Buscá los antecedentes, denunció a China, al presidente norteamericano, al Papa, a gente de Boca y de River y a jueces. Vive constantemente haciendo denuncias. Lo que presentó es una denuncia falsa, inconsistente, imaginaria e inverosímil que no tiene fundamento alguno", señaló el abogado a la prensa.

El problema es que ahora la acusación está en manos de la justicia de Santa Fe, porque "cuando el fiscal recibe una denuncia tiene el deber de actuar", indicó Hilbert, y eso incluye hacer "todos los trámites necesarios" y buscar evidencia.

"Esperemos que esto termine cuanto antes y se cumplan los deseos de Alejandra y de los hijos de poder hacer la cremación", convino Hilbert, para quien "si el fiscal entiende que no hay causa y elementos, desestimará y autorizará la cremación", agregó.

Como primera medida, el abogado aseguró que el fiscal "no autorizó ninguna autopsia", sino que se va a concentrar en recopilar evidencia para sostener el planteo de Parodi.

"Tiene todas las facultades para investigar. Si fuera fiscal, primero buscaría la historia clínica donde estuvo internada por un ACV", deslizó Hilbert en referencia al accidente cerebrovascular (ACV) que sufrió Oliveras el 14 de julio pasado, tras lo cual quedó internada en el Hospital Cullen de la ciudad de Santa Fe, donde falleció el lunes pasado.

En la historia médica deberían constar desde las cirugías hasta los medicamentos que se usaron para trar a la exboxeadora de 47 años, por lo que "debe saber si hubo algún anabólico o sustancia rara", dijo el abogado de la familia de Oliveras.

Desde Mendoza, Aldo Parodi aseguró que "Locomotora" Oliveras podría haber sido víctima del uso de anabólicos esteroides, y argumentó que "la impresionante masa muscular de la víctima nos habla de un consumo sostenido en el tiempo, existiendo entonces facilitadores de dichas sustancias prohibidas".

"Hoy la denuncia no hace falta hacerla en persona, él mandó desde Mendoza una denuncia por mail a la Fiscalía General de Santa Fe, la desestimó por razones de competencia y fue derivada a la Fiscalía Regional", reveló.