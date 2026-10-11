Operan al papa León XIV: qué pasa con los feriados
El pontífice de 71 años aceptó la cirugía recomendada por sus médicos antes de su gira por Uruguay, Argentina y Perú en noviembre. ¿Habrá visita? ¿Cómo queda el esquema de los feriados?
La visita del papa León XIV a la Argentina traerá modificaciones en el calendario de noviembre. La medida quedó establecida mediante el Decreto 1103/2026, que declaró de interés nacional la visita oficial y las actividades institucionales, protocolares y organizativas relacionadas con ella.
Antes de conocerse la información sobre la operación del papa León XIV, el Gobierno nacional estableció un esquema de feriados especiales para noviembre, con motivo de las actividades que el Pontífice tiene previstas durante su visita a la Argentina.
Sin embargo, este domingo el papa León XIV comunicó, tras el rezo del Ángelus, que se someterá a una intervención quirúrgica para extirpar un nódulo detectado en un pulmón. Los médicos hallaron la lesión en una etapa muy inicial durante controles recientes. El pontífice, de 71 años, aceptó la recomendación del equipo médico y la operación se realizará en los primeros días de la próxima semana. "He decidido operarme en los próximos días de un nódulo en el pulmón", expresó.
Matteo Bruni, portavoz vaticano, confirmó que la cirugía ya tiene fecha prevista y que el papa permanecerá hospitalizado alrededor de siete días. Los papas disponen de un apartamento en el hospital Gemelli de Roma destinado a ingresos y tratamientos de este tipo.
La hospitalización ocurre antes de su primera gira latinoamericana como papa. El viaje apostólico está programado entre el 6 y el 17 de noviembre de 2026, con escalas en Uruguay, Argentina y Perú. Hasta el momento, la Santa Sede no informó cambios en el itinerario. El papa prevé retomar su agenda internacional tras la recuperación posoperatoria.
El cronograma de la gira papal continúa sin modificaciones oficiales ni suspensiones anunciadas de la visita a la Argentina. La agenda se mantiene prevista, pero el estado de salud del Pontífice resultará decisivo para corroborar si logrará completar todas las actividades programadas.
La evolución después de la cirugía será determinante para disipar las incertidumbres. Entre tanto, el Vaticano no aportó datos adicionales acerca de la naturaleza del nódulo ni sobre eventuales complicaciones, de modo que aún no se puede precisar si la intervención repercutirá en la agenda internacional del Papa.
Cuáles son los feriados previstos por la visita del papa León XIV a la Argentina
Según lo dispuesto en el Decreto 1103/2026, el cronograma contempla tres jornadas de descanso, aunque no todas tendrían el mismo alcance territorial.
El lunes 9 de noviembre fue declarado feriado nacional, por lo que la medida alcanzará a todas las provincias del país. En cambio, los días siguientes están destinados exclusivamente a las jurisdicciones involucradas en las actividades papales.
De acuerdo con el esquema anunciado, los feriados se distribuyen de la siguiente manera:
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Lunes 9 de noviembre: feriado nacional en todo el territorio argentino.
Martes 10 de noviembre: feriado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba.
Miércoles 11 de noviembre: feriado únicamente en la provincia de Buenos Aires.
La distribución fue diseñada teniendo en cuenta los desplazamientos del Pontífice y la necesidad de facilitar los operativos de seguridad, la organización de los eventos y la circulación en las zonas donde se desarrollarán las actividades.
Además, el decreto contempla la creación de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Visita de Su Santidad el Papa León XIV”, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, para coordinar cuestiones relacionadas con infraestructura, protocolo, emergencias y seguridad. Su funcionamiento no podría superar los 12 meses desde la entrada en vigencia de la normativa.
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