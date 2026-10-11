Operan al papa León XIV: qué pasa con los feriados

El cronograma de la gira papal continúa sin modificaciones oficiales ni suspensiones anunciadas de la visita a la Argentina. La agenda se mantiene prevista, pero el estado de salud del Pontífice resultará decisivo para corroborar si logrará completar todas las actividades programadas.

La evolución después de la cirugía será determinante para disipar las incertidumbres. Entre tanto, el Vaticano no aportó datos adicionales acerca de la naturaleza del nódulo ni sobre eventuales complicaciones, de modo que aún no se puede precisar si la intervención repercutirá en la agenda internacional del Papa.

El papa León XIV anunció que será operado por un nódulo en el pulmón.

Cuáles son los feriados previstos por la visita del papa León XIV a la Argentina

Según lo dispuesto en el Decreto 1103/2026, el cronograma contempla tres jornadas de descanso, aunque no todas tendrían el mismo alcance territorial.

El lunes 9 de noviembre fue declarado feriado nacional, por lo que la medida alcanzará a todas las provincias del país. En cambio, los días siguientes están destinados exclusivamente a las jurisdicciones involucradas en las actividades papales.

De acuerdo con el esquema anunciado, los feriados se distribuyen de la siguiente manera:

Lunes 9 de noviembre: feriado nacional en todo el territorio argentino.

Martes 10 de noviembre: feriado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba.

Miércoles 11 de noviembre: feriado únicamente en la provincia de Buenos Aires.

La distribución fue diseñada teniendo en cuenta los desplazamientos del Pontífice y la necesidad de facilitar los operativos de seguridad, la organización de los eventos y la circulación en las zonas donde se desarrollarán las actividades.

Además, el decreto contempla la creación de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Visita de Su Santidad el Papa León XIV”, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, para coordinar cuestiones relacionadas con infraestructura, protocolo, emergencias y seguridad. Su funcionamiento no podría superar los 12 meses desde la entrada en vigencia de la normativa.