El truco definitivo para limpiar las persianas en profundidad

“Este truco de hogar no es nada nuevo, pero hay mucha gente que no se atreve a abrir el cajón de la persiana”, señaló en la descripción del video. “Hacer esto más que por limpieza es porque muchas veces se quedan atascadas por exceso de polvo y suciedad y no está mal dar un repaso, retirar el polvo y engrasar los rodamientos de la persiana. Así las mantendremos nuevas durante mucho más tiempo”, explicó la usuaria.

Antes de mostrar cómo hacerlo, la influencer aclaró que no era necesario complicarse ni realizar maniobras complicadas para eliminar la suciedad de las persianas. A continuación, retiró la tapa a presión utilizando solo sus manos y comenzó a detallar cada paso del proceso de limpieza, facilitando que cualquiera pueda hacerlo en casa.

Para poner en práctica este sencillo método, solo necesitarás algunos elementos básicos que seguramente ya tenés en casa o podés conseguir sin problemas:

Cómo limpiar tus persianas y dejarlas impecables: paso a paso

Embed - Importante leer la descripción Ya se que no he inventado la rueda con este truco, pero hay mucha gente que le da apuro abrir el cajón de la persiana y quería que vieseis lo sencillo que es. Hacer esto es muy importante para el correcto funcionamiento de la persiana, muchas veces se quedan atascadas por exceso de polvo y suciedad. No se ve en el vídeo pero hay que limpiar también a fondo y aspirar si es posible, los carriles y perfiles tanto horizontales como verticales de la ventana. Y si suena tan mal como esta, no está demás lubricar los rodillos.