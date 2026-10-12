Escracharon y detuvieron a una pareja de turistas argentinos por robar en un comercio de Tailandia

El hecho se desencadenó cuando el personal de seguridad y los empleados del establecimiento notaron comportamientos sospechosos por parte de los dos visitantes dentro del local. Al darles seguimiento a través de las cámaras y de forma presencial, los trabajadores confirmaron la maniobra ilícita y decidieron intervenir de inmediato para impedir que se retiraran del lugar con los productos sustraídos.