Feriado inesperado para este miércoles: qué pasará este 19 de marzo

Además, durante la semana también hubo otras fechas con impacto local, como aniversarios fundacionales y celebraciones patronales en distintos puntos de la provincia, lo que genera una semana con varios “descansos inesperados” para algunos argentinos.

Calendario de feriados 2026

Más allá de estos feriados locales, el calendario oficial de Argentina para 2026 incluye varias fechas clave a lo largo del año.

Feriados inamovibles

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

17 de abril: Viernes Santo

1 de mayo: Día del Trabajador

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano

9 de julio: Día de la Independencia

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables