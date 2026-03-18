Feriado inesperado para este miércoles: qué pasará este 19 de marzo
Marzo avanza con el regreso a la rutina laboral y escolar en Argentina, pero en medio de ese ritmo aparecen feriados y jornadas no laborables que muchos no tienen en cuenta.
Aunque no se trata de feriados nacionales, sí hay asuetos locales y celebraciones patronales que impactan en distintas localidades, especialmente en la provincia de Buenos Aires.
El jueves 19 de marzo será una de las fechas más importantes, ya que varias ciudades tendrán actividades reducidas o directamente no laborables por celebraciones religiosas vinculadas a San José, una figura central dentro del calendario católico.
Dónde será feriado este 19 de marzo
El 19 de marzo se celebra el Día de San José, patrono de los trabajadores, las familias y la Iglesia Universal. Por este motivo, distintas localidades decretan feriado o asueto administrativo para conmemorar la fecha.
Entre los lugares donde habrá feriado o jornada no laborable se encuentran:
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Arenaza (Lincoln)
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Dudignac (Nueve de Julio)
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Santa Regina (General Villegas)
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Gorchs (General Belgrano)
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Villanueva (General Paz)
En estas localidades, el feriado suele aplicarse principalmente a empleados del sector público y entidades como el Banco Provincia, mientras que en el sector privado dependerá de la decisión de cada empleador.
Además, durante la semana también hubo otras fechas con impacto local, como aniversarios fundacionales y celebraciones patronales en distintos puntos de la provincia, lo que genera una semana con varios “descansos inesperados” para algunos argentinos.
Calendario de feriados 2026
Más allá de estos feriados locales, el calendario oficial de Argentina para 2026 incluye varias fechas clave a lo largo del año.
Feriados inamovibles
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24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
17 de abril: Viernes Santo
1 de mayo: Día del Trabajador
25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano
9 de julio: Día de la Independencia
8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María
25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
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17 de junio: Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes
17 de agosto: Paso a la Inmortalidad de José de San Martín
12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
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