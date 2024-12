Feriados: cómo quedaron conformados los fines de semana largo para el 2025

Anteriormente, estos se sumaban a los feriados establecidos por ley, pero en 2025 pasarán a ser días no laborables. Esto significa que serán los empleadores quienes decidan si esos días se otorgarán como descanso o no, según lo dispuesto por el Decreto 1027/2024. Es importante recordar que la Ley N° 27.399 regula los feriados nacionales y los días no laborables.