Qué es Cook Master, la empresa que apuesta a la reinserción social de cientos de personas privadas de su libertad

Sin embargo, desde hace muchos años, se comenzaron a crear diferentes proyectos que les da las herramientas necesarias para poder tener una profesión el día que dejen la Unidad Penitenciaria.

Uno de los que más resaltó y resalta durante los últimos años es Cook Master, una empresa gastronómica que ideó el Programa Creer, donde más de mil internos se sumaron a sus cursos y muchos de ellos logaron ser parte del equipo de trabajo que tienen fuera de las cárceles.

Hoy, las personas privadas de su libertad, tienen aulas equipadas para que puedan desarrollar la cursada con total normalidad y un espacio donde realizan las prácticas y preparan el menú diario para el resto de los internos.

Cook Master 1.jpg Foto: Cook Master

¿QUÉ ES COOK MASTER Y CÓMO SE FUNDÓ EL PROGRAMA CREER?

En diálogo con minutouno.com, Mercedes Birelo, Directora de Creer, brindó más detalles de lo que es el programa.

“Cook Master es una empresa que brinda servicios de alimentación. Nosotros trabajamos con distintas instituciones. Muchos casos son unidades penitenciarias”, comenzó diciendo Mercedes.

Y, agregó: “Eso se contrata a través del Ministerio de Justicia, que lo que convoca son empresas que lleven la materia prima porque el formato que tienen es que las empresas abastecen de materia prima y después los internos son los que elaboran la comida. Entonces, nosotros ofrecimos que haya un cocinero instructor o coordinador en cada una de esas cocinas porque de repente si vos a un grupo de personas que no saben mucho de gastronomía les das materia prima pueden sacar un producto que no sea de calidad porque estamos hablando de grandes volúmenes”.

En ese contexto, siguió: “En las cárceles comen 500/1000 personas. Entonces para hacer esa gastronomía a nivel industrial o a gran escala hace falta alguien que lo sepa hacer”.

Cook Master 2.jpg Foto: Cook Master

“Había internos que estaban haciendo practicas, cumpliendo tareas dentro de las cocinas y lo que vimos fue la oportunidad de que empezaran a hacer una carrera, que eso s e transformara en un ámbito de aprendizaje.Así nace la idea, que la hicimos en el año 2018, de crear la primera escuela de gastronomía dentro de la unidad penitenciaria, que se abrió en el complejo penitenciario de San Martín”, comentó Mercedes.

Y, agregó: “Es un instituto que te ofrece la posibilidad de hacer una carrera y tener un título profesional. Entonces abrimos la escuela y los internos empezaron a recibir clases teóricas que respaldaban su formación y las prácticas que ellos venían haciendo”.

La carrera dura tres años, el primer grupo ingresó a estudiar en el año 2018, pero a raíz de la pandemia por coronavirus en el 2020, la cursada se tuvo que suspender y eso atrasó un año el plan de estudios de los alumnos.

Sobre esto, Mercedes Birelo comentó: “El año pasado se graduó el primer grupo en la escuela de San Martín. Arrancamos con 30 alumnos, en el 2020 abrimos seis escuelas más, y hoy tenemos 1300 alumnos. Se abrieron en varias unidades penitenciarias, en Campana, Florencio Varela, La Plata, todas con el mismo formato”.

Un sueño hecho realidad. Primeros egresados de la Escuela de Gastronomía CREER.

“Arranca en la formación que les dan en la cárcel, muchos de ellos después salen en libertad y lo primero que buscan es la posibilidad de reinsertarse laboralmente, nosotros desde que inicio el programa pasaron por Cook Master más de 70 personas y actualmente hay 32 que son empleados nuestros, casi la mitad lograron insertarse laboralmente con actividades vinculadas a la gastronomía y lo más valioso es salir del ámbito del delito. Son personas que no vuelven a la vida que tenían.

Por último, contó cómo siguió creciendo de manera positiva esta iniciativa y se trasladó fuera de las unidades penitenciarias.

"Abrimos una escuela en escobar, del mismo formato, pero para personas que ya salieron en libertad el objetivo principal que tiene el programa es la reinserción sociolaboral de personas que estuvieron en situación de cárcel a través de la formación y la experiencia entendemos que ellos logran un cambio de vida", comentó.

Cook Master entrega de diplomas Programa Creer

CREER EN LAS SEGUNDAS OPORTUNIDADES

Cook Master 5.jpg Foto: Cook Master

Lucas Huari fue uno de los internos que formó parte del curso que brindó Cook Master. Una vez que salió en libertad, se sumó al grupo de trabajo de la empresa gastronómica y actualmente se desempeña como ayudante de cocina.

En una charla que mantuvo con minutouno.com, lucas contó cómo fue tener una segunda oportunidad en la vida y su experiencia en formar parte de este proyecto.

"Me sume al programa cuando estaba detenido, me llegó la propuesta y acepté", comenzó diciendo el cocinero.

Luego, agregó: "Dios y Cook Master me ayudaron a cambiar mí vida. Ahora cocino, antes no sabía y no me gustaba. Ahora me encanta el oficio de cocinero"

"Es una oportunidad laboral que hay que aceptar y aprovechar al máximo. Son contadas las empresas que dan esta oportunidad laboral a personas con antecedentes penales" comentó.

Y cerró con un mensaje para aquellas personas que están privadas de su libertad y buscan un cambio en sus vidas : "Les diría que aprovechen la oportunidad que les da Cook Master".