Golpe al contrabando en Constitución: secuestran mercadería por casi 550 millones de pesos

En los procedimientos trabajaron efectivos de distintas áreas de la Policía de la Ciudad

En los procedimientos trabajaron efectivos de distintas áreas de la Policía de la Ciudad en un trabajo articulado con efectivos de la Dirección General de Aduanas (ARCA) y de la Agencia Gubernamental de Control (AGC).

La causa quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°9, a cargo de Gustavo Meirovich, con intervención de la Secretaría N°18, a cargo de María Braccia. Una vez llevados a cabo los allanamientos, el juez caratuló la causa y labró actuaciones por presunta infracción a la Ley 22.415, que regula el Código Aduanero.