Golpe al contrabando en Constitución: secuestran mercadería por casi 550 millones de pesos
Los allanamientos fueron realizados por la Policía de la Ciudad en 40 locales de una galería comercial. Qué encontraron.
Más de 8 mil pares de zapatillas y un millar de termos y mates falsificados fueron secuestrados durante un importante operativo de la Policía de la Ciudad realizado en una galería comercial del barrio porteño de Constitución. La mercadería incautada está valuada en casi 550 millones de pesos.
El procedimiento fue llevado a cabo por efectivos de la Unidad Técnica Operativa Judicial (UTOJ), con el apoyo de personal de la División Investigaciones de Organizaciones Criminales, en el marco de una investigación que permitió desarticular la comercialización de mercadería ingresada ilegalmente al país.
¿Qué productos encontraron?
En total fueron allanados 40 locales de una galería ubicada en la calle Lima al 1700 luego de una investigación que se extendió por dos meses y permitió detectar la venta, distribución y acopio masivo de calzado y otros elementos ingresados al país evadiendo los controles de la Dirección General de Aduanas.
Como resultado de los procedimientos, fueron secuestrados 8.200 pares de zapatillas, con un valor estimado de 520 millones de pesos. Además, se incautaron 1.100 artículos de bazar, entre termos y mates falsificados, valuados en 27,5 millones de pesos.
Durante los allanamientos se secuestraron tres celulares, discos rígidos, notebooks y dinero en efectivo. Los elementos, de alto interés para la causa, serán analizados por los investigadores con el fin de determinar el origen de los productos que ingresaron de contrabando e identificar a los responsables de la organización.
En los procedimientos trabajaron efectivos de distintas áreas de la Policía de la Ciudad en un trabajo articulado con efectivos de la Dirección General de Aduanas (ARCA) y de la Agencia Gubernamental de Control (AGC).
La causa quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°9, a cargo de Gustavo Meirovich, con intervención de la Secretaría N°18, a cargo de María Braccia. Una vez llevados a cabo los allanamientos, el juez caratuló la causa y labró actuaciones por presunta infracción a la Ley 22.415, que regula el Código Aduanero.
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