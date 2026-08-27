Juegos de azar ilegales: condena de tres años por un falso ciber en San Telmo

A partir de los datos recabados en las redes sociales, el titular de la FEJA ordenó tareas de constatación a la Policía de la Ciudad y se logró identificar al responsable del local comercial que poseía la fachada de un “ciber” pero que, en realidad, realizaba otra actividad que era ilegal.

Allanamiento en San Telmo por juegos de azar clandestinos

Tampoco existía en el comercio investigado publicidad que diera cuenta de que el lugar no era apto para el ingreso de personas menores de 18 años. Además, se constató que no estaba autorizado para desarrollar juegos de azar por Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA).

Con las pruebas recabadas, el fiscal Juan Rozas solicitó el allanamiento al local, que fue autorizado por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°26, Nicolás Repetto, coordinado por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del MPF CABA (CIJ) y del que participó la División Investigaciones Comunales 1 Sur de la Policía de la Ciudad, personal de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y de LOTBA, en una demostración del modelo de trabajo articulado que sostiene FEJA.

En el allanamiento se pudo establecer que el local tomaba apuestas y tenía un espacio con 25 boxes individuales con computadoras desde donde se podía acceder a juegos en línea, símil a los usados en máquinas tragamonedas de los casinos, habiendo en cada ordenador distintos tipos de juegos. Las apuestas que se cobraban eran a partir de los 5.000 pesos y se abonaban en el lugar.

El fiscal ordenó la detención del responsable del local y el secuestro de los ordenadores, los teléfonos, anotadores, dinero en efectivo y otros elementos que se utilizaban para el ejercicio del juego ilegal. En tanto, el personal de la AGC lo clausuró: además de no tener habilitación, no contaba con matafuegos y, en el interior, se permitía fumar.