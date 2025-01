La bomba de Argenzuela que preocupa a Patricia Bullrich: uno de los delincuentes más famosos vuelve a la Argentina

Se trata del autor del "Robo del siglo", Luis Mario Vitette Sellanes, quien planea volver a la Argentina luego de permanecer varios años en Uruguay desde donde dio entrevistas y hasta participó de documentales.

"Acogido a la ley de extrañamiento, Vitette Sellanes puso en marcha su plan para volver a la Argentina", insistió el periodista, quien recordó que este lunes se cumplen 19 años del "Robo del siglo" al Banco Río.

Se trata del regreso del "ladrón del siglo" a nuestro país. El panelista reveló que el delincuente ya estuvo de ilegal una vez, en el pasado partido entre Rosario Central y Peñarol, y que "Bullrich se puso como loca".

"Esto es mojarle la oreja a Patricia Bullrich", dijo Diego Brancatelli. Según indicó Federico en C5N, Bullrich no podría hacer nada porque depende de ni de Seguridad ni de Justicia. "Termina siendo un tema migratorio, por lo que la presentación del caso va a ir por ese país", completó.

El picante cruce entre Patricia Bullrich y Hernán Lacunza por las criticas a Luis Caputo

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y uno de los ex ministros de Economía de Mauricio Macri, Hernán Lacunza, protagonizan uno de los primeros cruces entre La Libertad Avanza y el PRO ante la posibilidad de una alianza de ambas fuerzas de cara a las elecciones legislativas.

Todo surgió luego de que Lacunza cuestionara el plan económico que lleva adelante el actual ministro de Economía, Luis Caputo: “Para mí, el boletín de calificaciones de este año es: un 10 en lo fiscal, un 7 en lo monetario y un 4 en lo cambiario”, lanzó el exfuncionario en una entrevista con Clarín.

Sus declaraciones generaron rispideces en el Gobierno y quien salió a responder fue Bullrich: “Me parece que tenemos que ser un poquito más razonables. Si queremos hacer un frente electoral en vez de calificar al ministro, que ha hecho algo extraordinario, habría que pensar cómo se lo ayuda. En vez de poner puntajes, que se fije cómo achuran al ministro Luis Caputo...”, sostuvo la ministra.

“Lo importante es saber si compartimos las ideas: todo aquel que comparta las ideas sin especulaciones tiene que ser parte del futuro electoral, político y de gestión. Ahora bien, el que comparte las ideas a medias, o que comparten sólo una idea pero otra no, con ese no. Hay gente en el PRO que comparte nuestras ideas y hay gente que no las comparte”, dijo Bullrich en LN+.

Ante su respuesta, Lacunza no se quedó de brazos cruzados y arremetió a través de las redes sociales.