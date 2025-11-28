La hermana del joven asesinado en Remedios de Escalada pidió preventiva para la asesina: "No tiene perdón"

"Vamos a hacer una marcha hoy, para pedir justicia, que ella sea condenada con los años que tengan que ser, que no le bajen la condena, porque van a buscar cómo bajarle los años y no se merece eso", insistió Macarena, consciente de que la ley argentina considera un régimen penal especial para los adolescentes de entre 16 y 18 años.

Macarena subrayó también el leve alivio de saber que Nahiara está detenida, porque "claramente la idea de ellos era mandarla a otro lado", en referencia al plan de la familia de la joven para concretar su traslado clandestino a Paraguay o Bolivia.

Las pruebas y los testimonios

Al margen de la atención del público sobre el caso, Macarena reveló que los peritos policiales tardaron en llegar a la casa de Remedios de Escalada donde el miércoles pasado se produjo el crimen, y hasta se refirió a las tareas que la familia tuvo que hacer para cuidar las pruebas, desde recoger la sábana con la que estaba cubierto el cuerpo de Santiago hasta pasar pasa por casa pidiendo las grabaciones de cámaras de seguridad.

"La DDI vino al otro día de que encontramos el cuerpo de mi hermano, a la noche, a decirnos que la madre de ella estaba prófuga, que no la encontraban. Ese mismo día se fue con su madre, la encontraron con su mamá. No entendemos cómo en la comisaría no la dejaron detenida o demorada, o al hermano", señaló Macarena.

"¿Sabés qué fue lo primero que dijeron? Primero que se quedó sin aire, que se había descompensado. Después, que se lastimó con una chapa. Lo decían entre las tres personas que estaban", recordó sobre los primeros momentos tras el crimen.

"Después el hombre, o una de las dos mujeres, dijo que mi hermano había querido saltar la reja y que se clavó un pinche. No había ni ambulancia ni Policía. Sabiendo que le habían sacado la vida estaban pensando 'a ver cómo nos lavamos las manos'. Creemos que Nahiara tuvo ayuda. El cuerpo estaba sin sangre, de adentro de la casa lo sacaron afuera", describió.

"Estamos seguros de que lo sacaron. A mi hermano lo sacaron y lo acomodaron en la vereda, y lo taparon con una sábana. Las sábanas las tengo yo. No entiendo cómo la tengo yo. Calculo que debe tener huellas", sentenció la joven, para quien Nahiara "no actuó como una nena de 16 años".

santiago lópez monte y nahiara su novia Santiago López Monte vivía un infierno junto a su novia de 16 años.

"Actuó como una adulta por lo que hizo después: cambiarse el color de pelo, escaparse. Llamar a mi mamá y decirle que se había peleado con mi hermano y que lo había apuñalado cuando mi hermano ya estaba muerto. Y ella dijo 'lo apuñalé'. Y la crueldad de decirle a una madre que había matado a su hijo y no darle la dirección para ir a buscarlo", expresó.

Macarena recordó los momentos de incertidumbre en los que Nahiara no le contestaba ni los mensajes de texto ni las llamadas por celular, hasta que por fin le mandó una dirección: la de la casa en Remedios de Escalada, donde yacía muerto el muchacho de 20 años.

"Ella corta el teléfono y nosotros quedamos desesperados queriendo saber dónde estaba mi hermano, yendo a los hospitales. Pensamos que lo había lastimado, en una pierna o un brazo, jamás pensamos que lo había matado. Pensamos que era un hospital. Cuando estamos llegando nos damos cuenta de que era una casa", convino.

"Lo mataron, pensaron qué iban a decir, lo sacaron afuera... es cruel todo eso. Entonces ella es menor y pensó todo eso y ahora no puede ser condenada como una adulta. Yo creo que la familia la ayudó a pensar qué iba a decir", sentenció Macarena, al tiempo que detalló que las familias no se conocían.

Santiago se había ido a vivir con Nahiara a Remedios de Escalada y compartía vivienda con el hermano de la adolescente y su novia. Una vecina le comentó a los López Monte que había visto al joven paseando a los perros de su pareja, y Macarena reconoció que "ella lo manejaba".

"No entendemos por qué aguantaba eso, si lo tenían amenazado porque acá vinieron a romper cosas. Queremos entenderlo y no logramos entender", expresó.