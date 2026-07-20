La insólita historia detrás de la boa suelta en Colegiales

Tras el escándalo, este lunes se reveló que todo habría sido una fake news. No solo nunca hubo una denuncia concreta sobre la búsqueda la boa, sino que detrás de semejante revuelo se encondía un anuncio encubierto.

Particularmente, se habría tratado de "una publicidad para paseador de perros, pero se salió de control", según advirtió una persona llamada Lucas en diálogo con Clarín. "Ya me estoy comunicando para que los vecinos se queden tranquilos", dijo el autor de la idea publicitaria.

Según explicó, el aviso que se pegó en las calles de Colegiales tenía un mensaje oculto: "No querés salir porque dicen que hay una boa suelta. No te preocupes, yo paseo a tus perritos con mucho amor, paciencia y responsabilidad, mientras vos te quedás tranquilo/a en casa".

En Argentina, la tenencia de animales silvestres está regulada por la Ley Nacional Nº 22.421 de Conservación de la Fauna. Este reglamento establece que la tenencia de una boa constrictora es ilegal. Sólo permite tener una especie exótica y en cautiverio, siempre que provenga de un criadero autorizado y los dueños cuenten con toda la documentación oficial que acredite su origen.