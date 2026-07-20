La insólita historia detrás de la boa suelta en Colegiales
La búsqueda del reptil mantuvo en vilo a todo un barrio. Tras el escándalo, se reveló el insólito motivo detrás del aviso que apareció en las calles.
En los últimos días, la búsqueda de una boa de más de tres metros de longitud que se había escapado de una terraza mantuvo en vilo a los vecinos del barrio porteño de Colegiales. Luego de que se presentaran varias denuncias, los dueños del reptil revelaron la verdadera historia.
El caso tomó notoriedad durante el fin de semana, cuando a través de redes sociales se difundió un anuncio que había aparecido pegado en distintas partes del barrio. Según el cartel, una familia buscaba desesperadamente a “Piti”, una boa de más de tres metros de longitud que había desaparecido el jueves.
Sobre sus características, los supuestos dueños detallaban que la serpiente tenía tres años y que no era agresiva. Un dato que llamaba la atención es que mencionaban que la boa respondía a su nombre pese a ser un reptil.
“Habituaba tomar sol todos los días, pero se escapó de una terraza entre Céspedes y Zapiola”, indicaba el anuncio. Por último, indicaba que la boa estaba castrada.
La insólita historia detrás de los carteles que decían se había perdido una boa en Colegiales
El anuncio puso en vilo a los vecinos de Colegiales, que a través de las redes sociales advertían sobre los peligros que significaba la pérdida del reptil y el daño que podría ocasionarle a otros animales y mascotas de la zona.
Tras el escándalo, este lunes se reveló que todo habría sido una fake news. No solo nunca hubo una denuncia concreta sobre la búsqueda la boa, sino que detrás de semejante revuelo se encondía un anuncio encubierto.
Particularmente, se habría tratado de "una publicidad para paseador de perros, pero se salió de control", según advirtió una persona llamada Lucas en diálogo con Clarín. "Ya me estoy comunicando para que los vecinos se queden tranquilos", dijo el autor de la idea publicitaria.
Según explicó, el aviso que se pegó en las calles de Colegiales tenía un mensaje oculto: "No querés salir porque dicen que hay una boa suelta. No te preocupes, yo paseo a tus perritos con mucho amor, paciencia y responsabilidad, mientras vos te quedás tranquilo/a en casa".
En Argentina, la tenencia de animales silvestres está regulada por la Ley Nacional Nº 22.421 de Conservación de la Fauna. Este reglamento establece que la tenencia de una boa constrictora es ilegal. Sólo permite tener una especie exótica y en cautiverio, siempre que provenga de un criadero autorizado y los dueños cuenten con toda la documentación oficial que acredite su origen.
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