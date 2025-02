La madre de Paloma Gallardo reclamó justicia: "No quiero a ningún perejil"

La mujer y su marido, Omar Gallardo, vivieron el destrato de las autoridades desde el 30 de enero pasado, cuando reportaron la desaparición de la menor.

"No estoy conforme con la investigación de la comisaría, fue un desastre. Hicieron un operativo recién el día sábado, cuando fui a declarar. Exclamamos acciones urgentes al instante que desaparecieron, pero no fue así", relató la mujer.

Paloma Gallardo tenía 16 años y hacía sólo un par de meses que se había puesto de novia con Josué Salvatierra, de 14, con quien iba a la escuela secundaria en Bosques, partido de Florencio Varela.

Alicia expresó que "estaban viviendo un romance inocente, iban contentos al gimnasio, pero se fueron al lugar equivocado y se encontraron con las personas equivocadas".

josue paloma florencio varela

Ese lugar era el predio cerca de la estación Bosques del tren Roca, y las "personas equivocadas" fueron las que mataron a los adolescentes a piedrazos, según consta en un informe preliminar de la autopsia.

"A mi hija no la tengo más físicamente, pero si la tengo en mi corazón. Allí estará toda la vida", agregó la mujer, que también tiene un hijo de 23 años que está "destrozado" por la violenta muerte prematura de su hermana.

"Ahora está trabajando la DDI y espero que no me defrauden y que me den con los asesinos reales. No quiero ningún perejil, quiero a los verdaderos homicidas", esntenció Alicia, consiente de que el caso se volvió mediático recién desde el domingo pasado, cuando aparecieron los cuerpos de su hija y Josué.

"Nadie nos secuestró ninguna computadora. Mi hijo cedió su notebook para que investiguen", agregó Alicia sobre las falencias que ella consideró que existen en la investigación desde el jueves pasado.

Las expresiones de Alicia Pita se suman a las de su marido, quien se mostró molesto con el accionar policial tras la desaparición de ambos adolescentes: "Cuando les dije que podrían haber sido víctimas de trata de personas, algunos se reían", relató el hombre en el programa de YouTube que emite los domingos como parte de su labor como pastor evangélico.