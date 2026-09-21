Monte Hermoso: el temporal provocó una crecida del mar que obligó a suspender todas las actividades
El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó una jornada con lluvia y vientos fuertes con ráfagas de 90 km/h, y los videos del día muestran que se cumplió.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja para las localidades bonaerenses de Monte Hermoso y las costas de Bahía Blanca, Coronel Dorrego, Coronel de Marina Leonardo Rosales y Villarino, no sólo por las lluvias sino también por vientos con ráfagas de 90 km/h, o más.
Durante la jornada trascendieron videos de cómo se desarrolló el temporal en las costas del sur de la provincia de Buenos Aires, incluido uno de la crecida del mar sobre Monte Hermoso que dejó notables destrozos y una emergencia en la infraestructura de la zona costera.
No se registraron víctimas del temporal pero las autoridades municipales suspendieron de manera preventiva todas las actividades educativas, deportivas y culturales en el distrito, y advirtieron sobre el peligro de deambular por las calles en estas condiciones.
La localidad acababa de pasar un fin de semana a pleno festejo por el comienzo de la Primavera, como informó el periodista Santi Guerrero, pero este lunes el pronóstico del tiempo le jugó una mala pasada a los optimistas del calor.
El estado de alerta del SMN fue modificado a lo largo de la jornada con una alerta amarilla a la madrugada, por vientos de entre 40 y 50 km/h y ráfagas de hasta 80 km/h, una mañana caótica en alerta naranja y la perspectiva de que el tiempo mejore hacia la noche.
Medios locales como el sitio Noticias Monte Hermoso informaron que la crecida del mar cubrió el frente costero y que en algunos puntos de la zona urbana el terreno quedó inundado.
Por ese motivo el intendente de Monte Hermoso, Hernán Arranz, confirmó el envío de más de 1.600 camiones de arena hacia el frente costero para apuntalar el terreno, y reiteró que el Municipio busca alternativas más firmes para reconstruir las estructuras de mandera que hasta este episodio servían como pasarelas para el público.
"Se nos juntó el viento fuerte con la pleamar, en un frente costero que está bastante débil después de la ciclogénesis", reconoció el jefe comunal a lo largo de la jornada.
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