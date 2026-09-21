Monte Hermoso: el temporal provocó una crecida del mar que obligó a suspender todas las actividades

Medios locales como el sitio Noticias Monte Hermoso informaron que la crecida del mar cubrió el frente costero y que en algunos puntos de la zona urbana el terreno quedó inundado.

Por ese motivo el intendente de Monte Hermoso, Hernán Arranz, confirmó el envío de más de 1.600 camiones de arena hacia el frente costero para apuntalar el terreno, y reiteró que el Municipio busca alternativas más firmes para reconstruir las estructuras de mandera que hasta este episodio servían como pasarelas para el público.

"Se nos juntó el viento fuerte con la pleamar, en un frente costero que está bastante débil después de la ciclogénesis", reconoció el jefe comunal a lo largo de la jornada.