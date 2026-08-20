Muerte de Diego Maradona: ordenan más allanamientos tras escándalo con historia clínica

El error fue resaltado por los abogados Nicolás D'Albora y Agustín Varela, defensores de Nancy Forlini, la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, quienes compararon los estudios aportados en el expediente con los que efectivamente le pertenecían a Diego Maradona, que fueron realizados entre 2019 y 2020, y constataron que los números de socio de la prepaga eran distintos.

Ferrari acusó a los abogados Nicolás D'Albora y Agustín Varela de "introducir prueba falsa" para "engañar" a las partes y remarcó que su estratagema "no va a voltear el juicio".

Por su parte, el abogado Fernando Burlando -que representa a las hijas de Diego Maradona- peticionó allanamientos en la Clínica Olivos, donde el Diez fue intervenido quirúrgicamente por el hematoma subdural en noviembre de 2020.