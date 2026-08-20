Muerte de Diego Maradona: ordenan más allanamientos tras escándalo con historia clínica
El fiscal Patricio Ferrari acusó a la defensa de una imputada de intentar "introducir prueba falsa", pero aseguró que "no va a voltear el juicio".
Un día después de que la Justicia de San Isidro fuese a un cuarto intermedio en el segundo juicio por la muerte de Diego Maradona, el fiscal Patricio Ferrari solicitó un allanamiento en el Sanatorio Los Arcos de Palermo y otro en oficinas de la prepaga Swiss Medical para esclarecer si efectivamente los peritos analizaron la historia clínica del padre del Diez, Don Diego, en lugar de los registros del ídolo.
A última hora de la tarde de este jueves los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N.º 7 de San Isidro hicieron lugar al pedido de Ferrari, quien también solicitó que el nefrólogo Hernán Trimarchi sea investigado por falso testimonio.
El médico declaró el miércoles de esta semana usando como material de análisis los estudios médicos realizados a Don Diego Maradona, quien falleció en 2015, mientras estaba internado en el Sanatorio Los Arcos.
A la salida de los Tribunales de San Isidro el abogado Fernando Burlando -que representa a las hijas del Diez- confirmó que la próxima audiencia será el jueves 27 de agosto y sostuvo que "no se trató de un error" el envío de las historias clínicas de Don Diego, fallecido el 25 de junio de 2015 en la sede de Palermo del Sanatorio Los Arcos.
El error -accidental o urdido- salió a la luz el miércoles de esta semana, cuando el nefrólogo Trimarchi tenía que exponer su análisis de los estudios de Diego Maradona pero dejó en evidencia que le habían llegado los de su padre, lo que puso en tela de juicio la credibilidad de la Junta Médica del caso.
El error fue resaltado por los abogados Nicolás D'Albora y Agustín Varela, defensores de Nancy Forlini, la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, quienes compararon los estudios aportados en el expediente con los que efectivamente le pertenecían a Diego Maradona, que fueron realizados entre 2019 y 2020, y constataron que los números de socio de la prepaga eran distintos.
Ferrari acusó a los abogados Nicolás D'Albora y Agustín Varela de "introducir prueba falsa" para "engañar" a las partes y remarcó que su estratagema "no va a voltear el juicio".
Por su parte, el abogado Fernando Burlando -que representa a las hijas de Diego Maradona- peticionó allanamientos en la Clínica Olivos, donde el Diez fue intervenido quirúrgicamente por el hematoma subdural en noviembre de 2020.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario