Papelón en el juicio por la muerte de Maradona: peritos médicos analizaron la historia clínica de Don Diego
Un escándalo sacudió el juicio por la muerte del astro Maradona: la Junta Médica cometió una terrible equivocación y evaluó los estudios de Don Diego, su padre.
La Junta Médica Interdisciplinaria que evaluó las causas de la muerte de Diego Maradona cometió una equivocación insólita. Según revelaron fuentes judiciales, los peritos analizaron la historia clínica de su padre, Don Diego, en lugar de los registros del ídolo. Esta grave situación fue calificada como un verdadero desastre para la Fiscalía de San Isidro.
El insólito hallazgo se produjo durante el testimonio del nefrólogo Hernán Trimarchi en el segundo debate oral y público. El profesional médico habría basado sus conclusiones examinando los estudios correspondientes a Don Diego, los cuales fueron realizados entre los años 2012 y 2015, fecha en la que el padre del ex entrenador de Gimnasia falleció tras estar internado en el Sanatorio Los Arcos.
El impacto en la Justicia tras el error en los estudios
Fueron los abogados Nicolás D'Albora y Agustín Varela, defensores de Nancy Forlini (la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical), quienes notaron la profunda irregularidad. Al comparar los estudios aportados en el expediente con los que efectivamente le pertenecían al ex jugador entre 2019 y 2020, constataron que los números de socio de la prepaga eran totalmente distintos.
Ante esta situación que expone severamente a la acusación formal, la defensa solicitó consultar a la prepaga y enviar un oficio directo a la Oficina de Migraciones. El objetivo judicial es verificar las entradas y salidas del célebre futbolista hace once años, época en la que residía en Dubái y tuvo que adelantar su regreso a la Argentina exclusivamente para asistir al cortejo fúnebre en el Cementerio de Bella Vista.
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