Papelón en el juicio por la muerte de Maradona: peritos médicos analizaron la historia clínica de Don Diego

Ante esta situación que expone severamente a la acusación formal, la defensa solicitó consultar a la prepaga y enviar un oficio directo a la Oficina de Migraciones. El objetivo judicial es verificar las entradas y salidas del célebre futbolista hace once años, época en la que residía en Dubái y tuvo que adelantar su regreso a la Argentina exclusivamente para asistir al cortejo fúnebre en el Cementerio de Bella Vista.