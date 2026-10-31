Prisión preventiva por microtráfico para un delatado por su madre: investigan si la mujer también vendía droga

Al tomar intervención la UFLA Oeste, se dispuso el secuestro de la droga, un total de 360 envoltorios de pasta base y la detención de los dos sospechosos: investigan si la mujer también era vendedora y “delató” a su hijo para desligarse del caso.

En ese contexto, el auxiliar fiscal Corral Galvano los imputó por el delito de comercio de estupefacientes, según la Ley 23.737, y se solicitó la prisión preventiva del sospechoso, que fue otorgada por la jueza Núñez Gelvez, luego de determinar que había incumplido una restricción de acercamiento al Barrio Illia en el marco de una condena anterior por el mismo delito.

La mujer quedó en libertad con medidas restrictivas.