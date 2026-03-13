Un arquitecto diseñó un "triángulo mágico" y logró sumarle dos habitaciones a un monoambiente

Un área de descanso y vida diaria.

Una zona activa destinada a la cocina y limpieza.

Un tercer espacio versátil para el trabajo y recibir visitas.

Para potenciar esta ilusión de amplitud, el método se apoya en la utilización de distintos pisos, aplicando madera para los sectores más íntimos y terrazo para los más activos. Finalmente, el concepto se completa con una isla circular que refuerza la estética futurista y la sensación de un hogar más grande y adaptable.