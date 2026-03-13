Un arquitecto diseñó un "triángulo mágico" y logró sumarle dos habitaciones a un monoambiente
Pedro Pitarch es el arquitecto que logró que un departamento pequeño de Madrid parezca de tres ambientes gracias a un innovador diseño central de aluminio.
Un arquitecto español logró transformar por completo un departamento de 60 metros cuadrados ubicado en la ciudad de Madrid. A través de la instalación de un innovador triángulo mágico, el experto diseñó un núcleo central y multifuncional que optimiza radicalmente las reducidas dimensiones del hogar contemporáneo.
El diseño del triángulo mágico del arquitecto español paso a paso
El proyecto fue liderado por Pedro Pitarch en el barrio de Malasaña. La clave de esta remodelación es una estructura de aluminio cepillado en el medio de la vivienda, que concentra las infraestructuras básicas como el baño, la cocina y los espacios de almacenamiento.
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Esta estrategia de vanguardia permite liberar el resto de la superficie para darle usos flexibles, logrando que la domesticidad se convierta en pura infraestructura, según definió su propio creador. Al ubicar este núcleo en el medio, la vivienda queda dividida visualmente en tres zonas sin necesidad de levantar paredes:
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Un área de descanso y vida diaria.
Una zona activa destinada a la cocina y limpieza.
Un tercer espacio versátil para el trabajo y recibir visitas.
Para potenciar esta ilusión de amplitud, el método se apoya en la utilización de distintos pisos, aplicando madera para los sectores más íntimos y terrazo para los más activos. Finalmente, el concepto se completa con una isla circular que refuerza la estética futurista y la sensación de un hogar más grande y adaptable.
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