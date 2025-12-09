Un gendarme abatió a un delincuente durante un intento de asalto en Aldo Bonzi

En el tiroteo, el gendarme recibió un disparo en la boca, su pareja sufrió una herida en el abdomen y un joven, que trabaja como delivery y justo pasaba por el lugar, fue alcanzado por un balazo en la pierna y está fuera de peligro.

En tanto, la pareja víctima del intento de robo fue trasladada de urgencia al Hospital Ballestrini, donde quedaron internados en grave estado.

La investigación del violento episodio que tiñó de sangre la noche en La Matanza quedó a cargo de la UFI Temática de Homicidios.

El fiscal Claudio Fornaro ya ordenó una serie de medidas y pidió la intervención de equipos del GTO, que siguen trabajando en la zona para dar con los ladrones que permanecen prófugos.