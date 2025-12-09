Un gendarme abatió a un delincuente durante un intento de asalto en Aldo Bonzi
El enfrentamiento ocurrió en la puerta de una casa. Buscan a los cómplices del ladrón abatido.
Un efectivo de Gendarmería Nacional mató a uno de los delincuentes que intentó asaltarlo en medio de una emboscada en la localidad de Aldo Bonzi, en La Matanza. Como resultado del tiroteo, el gendarme resultó herido en la boca y su hermano y su cuñada terminaron baleados.
El hecho ocurrió en ocurrió en la intersección de las calles Pirán y Janner. De acuerdo con las primeras informaciones, una banda de entre cinco y seis ladrones que se movían en dos autos sorprendieron al cabo de Gendarmería en la puerta de su casa.
El gendarme aceleró la marcha al mando del auto para intentar evitar el asalto y en cuestión de segundos, el geb¿ndarme, que estaba vestido de civil junto a su pareja, respondió a tiros para evitar el asalto y se desató una lluvia de balas. Ahí se produjo el primer enfrentamiento , que luego siguió a la vuelta. En el intercambio de balas uno de los agresores corrió algunos metros y cayó sin vida, mientras que el gendarme, su cuñada y su hermano (también efectivo de esa fuerza) resultaron con heridas en distintas partes del cuerpo.
En el tiroteo, el gendarme recibió un disparo en la boca, su pareja sufrió una herida en el abdomen y un joven, que trabaja como delivery y justo pasaba por el lugar, fue alcanzado por un balazo en la pierna y está fuera de peligro.
En tanto, la pareja víctima del intento de robo fue trasladada de urgencia al Hospital Ballestrini, donde quedaron internados en grave estado.
La investigación del violento episodio que tiñó de sangre la noche en La Matanza quedó a cargo de la UFI Temática de Homicidios.
El fiscal Claudio Fornaro ya ordenó una serie de medidas y pidió la intervención de equipos del GTO, que siguen trabajando en la zona para dar con los ladrones que permanecen prófugos.
