Uno de los condenados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski fue detenido tras robar en un kiosco
Gustavo Melgarejo, condenado por encubrimiento en el femicidio de la joven chaqueña, fue arrestado tras un robo en un comercio de Resistencia.
A poco más de un año del juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, uno de los condenados en la causa volvió a ser noticia. Se trata de Gustavo Melgarejo, quien fue detenido en las últimas horas en la ciudad de Resistencia, acusado de participar en el robo de un kiosco junto a otras tres personas.
El procedimiento se concretó luego de que efectivos policiales analizaran las imágenes de las cámaras de seguridad del comercio, ubicado sobre la calle Lavalle al 700. Las filmaciones permitieron identificar a los presuntos involucrados y avanzar con el operativo que terminó con las detenciones.
De acuerdo con la investigación, el grupo sustrajo distintos productos del local, entre ellos botellas de bebidas, alimentos, artículos de higiene y limpieza, además de otros elementos de uso cotidiano. Parte de la mercadería fue recuperada durante los allanamientos posteriores.
Melgarejo había sido condenado por encubrimiento simple en el expediente que investigó el asesinato de Cecilia Strzyzowski. La Justicia entendió que colaboró en maniobras destinadas a ocultar pruebas vinculadas con el crimen ocurrido en junio de 2023.
Su rol dentro de la causa estaba relacionado con el predio rural de la familia Sena, conocido como la "chanchería", donde trabajaba como casero. Ese lugar ocupó un papel central durante la investigación, ya que la fiscalía sostuvo que allí fueron trasladados e incinerados los restos de la joven.
A diferencia de César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, quienes recibieron la pena de prisión perpetua por el femicidio, Melgarejo fue condenado a dos años y diez meses de prisión en suspenso, por lo que permanecía en libertad al momento del nuevo hecho que ahora lo tiene nuevamente bajo la lupa judicial.
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