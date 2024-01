Pensó que le habían dado vacaciones, se cruzó con su jefe en la calle y el encuentro se hizo viral

Precisamente, ese hombre creyó que le habían asignado días libres para estas vacaciones de verano, por lo que aprovechó para ver a su familia. “Amigazo, querido, ¿qué estás haciendo acá?”, le consultó desde su vehículo, mientras que este señor respondió despreocupado: “Vine a visitar a mi abuela, un rato”.

Por su parte, el empleador le dio una especie de regaño pero con un tono chistoso: “¿No tendrías que estar trabajando vos?”. Sin embargo, también respondió seguro, asegurando que no debía asistir a su trabajo: “A mí me dijeron que me iban a dar las vacaciones”.

A raíz de esto, el titular de la cuenta de TikTok le explicó que sí le correspondían, pero debía avisarles a sus superiores. “Tenías que hablar, tenías que preguntar. Andá a hablar”, le señaló.

En la misma línea, su jefe no podía creer lo que estaba escuchando y no pudo aguantar la risa. “¿En serio que no fuiste a trabajar pensando que tenías vacaciones? Te dijeron que tenías que pedir fechas”, siguió. Por su parte, el empleado solo reaccionó mientras ambos no aguantaban las carcajadas: “Entendí mal entonces, no me lo van a pagar, voy a tener que ir mañana. Yo fui el que entendió mal”.

VIDEO VIRAL Pensó que le habían dado vacaciones y se cruzó con su jefe en la calle

