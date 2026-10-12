Video: un remisero pasó por encima a dos ladrones que intentaron asaltarlo a balazos

Un impactante y violento episodio de inseguridad se registró durante las primeras horas de la madrugada de este lunes, cuando dos delincuentes armados abordaron a un remisero con la intención de robarle su vehículo. A pesar de la amenaza con armas de fuego y la ferocidad del ataque, el chofer reaccionó de manera inesperada: dio marcha atrás, embistió el rodado de los asaltantes y logró huir a toda velocidad.