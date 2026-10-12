Video: un remisero pasó por encima a dos ladrones que intentaron asaltarlo a balazos
El violento intento de robo ocurrió durante la madrugada. El conductor logró escapar a toda velocidad a pesar de los disparos.
Un impactante y violento episodio de inseguridad se registró durante las primeras horas de la madrugada de este lunes, cuando dos delincuentes armados abordaron a un remisero con la intención de robarle su vehículo. A pesar de la amenaza con armas de fuego y la ferocidad del ataque, el chofer reaccionó de manera inesperada: dio marcha atrás, embistió el rodado de los asaltantes y logró huir a toda velocidad.
El hecho ocurrió pasadas las 5:30 de la mañana en la localidad de Bernal Oeste, en el partido de Quilmes, sobre la calle Misiones al 1200, a pocas cuadras de la transitada avenida Los Quilmes. La secuencia completa quedó registrada por las cámaras de seguridad privadas de los vecinos del barrio.
Maniobra de escape entre disparos
La víctima se encontraba detenida a bordo de su Volkswagen Virtus blanco cuando fue sorprendida por dos motochorros. Mientras uno de los asaltantes le gritaba e intentaba forzar la puerta del auto, su cómplice estacionó la motocicleta justo detrás del vehículo. En una rápida reacción para evitar el robo, el chofer colocó marcha atrás e impactó de lleno contra el rodado, arrastrándolo varios metros.
El estruendo y la activación de una alarma vecinal desataron la furia de los atacantes, quienes comenzaron a disparar a quemarropa contra el automóvil. A pesar de que la motocicleta había quedado atascada debajo del guardabarros trasero dificultando la maniobra, el conductor logró destrabar el vehículo y aceleró a fondo para poner a salvo su vida.
Tras la frustrada emboscada, uno de los delincuentes intentó poner en marcha la motocicleta dañada, pero al no conseguirlo, decidieron abandonar el vehículo sobre el asfalto y escapar a pie del lugar. La causa quedó radicada en la UFI N° 7 del departamento judicial correspondiente bajo la carátula de tentativa de robo, mientras las autoridades trabajan en la identificación de los sospechosos.
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