¿Qué chances tiene Boca de clasificarse al Mundial de Clubes 2025?

Más allá de no clasificar a la actual Copa Libertadores, desde Boca siguen muy de cerca la clasificación al próximo Mundial de Clubes que se disputará en Estados Unidos en 2025: más allá de no poder sumar más puntos en el ranking, desde el Xeneize dependen de un par de resultados para poder estar en la próxima competencia y no es descabellado que pueda ocurrir.