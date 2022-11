El Negro Enrique recordó a Diego Maradona: "No habrá otro igual, nunca en la vida"

LEE MÁS: Bajo la estrella del 10: el emotivo homenaje a Maradona en Qatar a dos años de su muerte

Enrique fue compañero de Diego en el Mundial de 1986 y el que inició la jugada que terminó en el histórico segundo gol de la Argentina contra Inglaterra en los cuartos de final de México 1986, pero además fue uno de sus grandes amigos.

"A Diego lo conocí en Noruega, en una gira previa al Mundial. Diego llegó desde Italia y yo no sabía qué hacer, estaba nervioso y me quería ir corriendo pero él me abrazó como si mi conociera de toda la vida. Ahí nació el amor", recordó Enrique, quien también fue uno de los integrantes del cuerpo técnico de Maradona en Sudáfrica 2010.

negro enrique

En el segundo aniversario de su fallecimiento, el "Negro" contó cómo se enteró de la noticia y reflexionó sobre su muerte a los 60 años.

"Estaba en mi quincho, que se llama Diego Armando Maradona, cuando me llamó el doctor (Néstor) Lentini y no le creí. Estaba seguro de que iba a salir. Todos dicen que no pudo gambetear a la muerte pero yo no tengo dudas de que si no la gambeteó es porque del otro lado estaban Doña Tota y Don Diego, sus viejos", dijo el exvolante, con la voz entrecortada por la emoción.

"Cuando me preguntan si extraño a Diego, yo digo que no porque estamos siempre juntos", agregó el jugador del "pase más famoso del mundo". En el último tiempo el polémico y cuestionado entorno de Maradona lo alejó de sus excompañeros campeones y Enrique lamentó la soledad en la que el astro dejó este mundo.

"Es lamentable pero nosotros siempre nos enojamos y yo lo dije en su momento. Cada vez que conseguía el teléfono me bloqueaba. Y una vez se lo comenté y me dijo: 'Negro, yo no entiendo nada de teléfonos'. Ahora ya está. Diego está en el corazón de todos y eso es lo que vale", remarcó.