Feroz cruce entre Julio Vaccari y un periodista tras la caída de Independiente: "¿Viste los partidos?"

En su descargo inicial, Vaccari sostuvo: "El partido lo perdimos por nada, es la bronca más grande. Si bien es cierto que el equipo no funcionó en la parte ofensiva con mucha claridad, lo habíamos neutralizado bien. Creo que en líneas generales se jugó de igual a igual, lo fuimos a buscar, pero es verdad que sin la lucidez que a uno le gustaría que exista". Tras esto, recibió la pregunta acerca de si el mensaje que Vaccari quería enviar les llegaba correctamente a los jugadores del plantel.

Tras esto, el DT se mostró airado y soltó: "Sí, claramente. Se gana, se empata, se gana, se empata, se gana, se empata y se perdió. ¿Vos viste todos los partidos? ¿Qué equipo fue superior a Independiente?", ante lo cual recibió la comparación antes mencionada.

Por esa razón, Vaccari replicó: "Si Racing no nos supera con dos jugadores de más, no hay fútbol. ¿Querés decirme River? También nos echaron a uno a los 10 minutos. ¿Para vos hoy fue superior Huracán? Para mí no fue superior para nada. Soy autocrítico, el primero que dice este Independiente no siempre juega como a mí me gusta, quiero corregir un montón de situaciones, miles, pero vuelvo a repetir, no hay ningún equipo que nos haya superado seriamente, y miré tres veces cada partido".

Visiblemente ofuscado, siguió: "Estos chicos compitieron de igual a igual en todos los partidos que enfrentaron y a muchos menos recursos. Es probable que te supere River o Racing, si ellos pagaron 15 millones de dólares y vos no pusiste un peso para traer refuerzos".

"Después sacá la cuenta, desde que estoy yo, a ver cuántos puntos sacamos, si no estamos entre los tres primeros, pega en el palo. Hacé la tarea para la próxima", disparó sin piedad al periodista para concluir.