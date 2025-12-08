Fiesta en el Bosque: así fue el recibimiento de la hinchada de Gimnasia para el clásico con Estudiantes

En la previa a que Facundo Tello dé el pitazo inicial, la hinchada del Lobo se encargó de convertir al Bosque en una verdadera fiesta: con bengalas celestes y blancas y un verdadero banderazo que cubrió al Estadio Juan Carmelo Zerillo, los simpatizantes del conjunto local le dieron la bienvenida a su equipo y hubo también silbidos y abucheos para el histórico rival.