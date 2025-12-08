Fiesta en el Bosque: así fue el recibimiento de la hinchada de Gimnasia para el clásico con Estudiantes
El Lobo y el Pincha se juegan todo por el pase a la final del Torneo Clausura, donde ya espera el Racing de Gustavo Costas, tras eliminar a Boca.
Gimnasia y Estudiantes se miden este lunes feriado en un apasionante duelo que definirá al segundo finalista del Torneo Clausura, luego de que Racing se encargara de dejar en el camino a Boca. La expectativa es total por un duelo que promete ser vibrante y contar con todo tipo de condimentos.
En la previa a que Facundo Tello dé el pitazo inicial, la hinchada del Lobo se encargó de convertir al Bosque en una verdadera fiesta: con bengalas celestes y blancas y un verdadero banderazo que cubrió al Estadio Juan Carmelo Zerillo, los simpatizantes del conjunto local le dieron la bienvenida a su equipo y hubo también silbidos y abucheos para el histórico rival.
Cómo está el historial en el clásico platense
El historial entre el Lobo y el Pincha en la etapa profesional del fútbol argentino (desde 1931 en adelante) mantiene la tendencia que favorece a Estudiantes de La Plata.
En total disputaron 190 partidos:
- Estudiantes ganó 68 partidos
- Gimnasia se impuso en 51 encuentros
- Empataron 71 veces
Datos adicionales del clásico platense
Mayor goleada: La máxima goleada del historial en la era profesional pertenece a Estudiantes, cuando ganó 7-0 en 2006.
Goles totales: Estudiantes ha marcado más goles que Gimnasia en la era profesional.
Racha reciente: Aunque Gimnasia logró una victoria reciente (2-1 en la Liga Profesional 2023), Estudiantes suele mantener una racha de muchos partidos sin perder ante su clásico rival.
El último resultado oficial fue una victoria de Estudiantes, que se impuso por 2-0 en la fecha 13 del Torneo Clausura 2025.
