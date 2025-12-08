MinutoUno

Fiesta en el Bosque: así fue el recibimiento de la hinchada de Gimnasia para el clásico con Estudiantes

El Lobo y el Pincha se juegan todo por el pase a la final del Torneo Clausura, donde ya espera el Racing de Gustavo Costas, tras eliminar a Boca.

Gimnasia y Estudiantes se miden este lunes feriado en un apasionante duelo que definirá al segundo finalista del Torneo Clausura, luego de que Racing se encargara de dejar en el camino a Boca. La expectativa es total por un duelo que promete ser vibrante y contar con todo tipo de condimentos.

En la previa a que Facundo Tello dé el pitazo inicial, la hinchada del Lobo se encargó de convertir al Bosque en una verdadera fiesta: con bengalas celestes y blancas y un verdadero banderazo que cubrió al Estadio Juan Carmelo Zerillo, los simpatizantes del conjunto local le dieron la bienvenida a su equipo y hubo también silbidos y abucheos para el histórico rival.

Cómo está el historial en el clásico platense

El historial entre el Lobo y el Pincha en la etapa profesional del fútbol argentino (desde 1931 en adelante) mantiene la tendencia que favorece a Estudiantes de La Plata.

En total disputaron 190 partidos:

  • Estudiantes ganó 68 partidos
  • Gimnasia se impuso en 51 encuentros
  • Empataron 71 veces

Datos adicionales del clásico platense

  • Mayor goleada: La máxima goleada del historial en la era profesional pertenece a Estudiantes, cuando ganó 7-0 en 2006.

  • Goles totales: Estudiantes ha marcado más goles que Gimnasia en la era profesional.

  • Racha reciente: Aunque Gimnasia logró una victoria reciente (2-1 en la Liga Profesional 2023), Estudiantes suele mantener una racha de muchos partidos sin perder ante su clásico rival.

El último resultado oficial fue una victoria de Estudiantes, que se impuso por 2-0 en la fecha 13 del Torneo Clausura 2025.

