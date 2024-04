Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Kansas City vs. Inter Miami

lionel messi inter miami 1.jpg

En el caso de Sporting Kansas City, el conjunto viene de igualar 3-3 con el Portland Timbers, lo que le permitió acceder a la séptima posición de la Zona B de la Conferencia Oeste con 10 puntos, tres menos que el puntero, Vancouver.

Cómo ver en vivo Kansas City vs. Inter Miami

Desde cualquier rincón del planeta, el partido del Inter Miami de Messi podrá verse a través de la MLS Season Pass en Apple TV.

Las suscripciones tienen un valor de U$S 7,99 mensuales o de U$S 24,99 por lo que resta de la temporada; incluye todos los partidos de la fase regular y los playoffs. Si ya sos usuario de Apple TV, tenés 7 días gratis y después se abona U$S 6,99 por mes.