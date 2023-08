Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Inter Miami de Lionel Messi vs Nashville SC

Inter Miami tiene 21 puntos en 23 partidos, logró salir de la última posición de la Conferencia Este y ahora tendrá la posibilidad de acortar la distancia con un rival directo.

Nashville SC suma cuatro derrotas en fila (la última 4-0 contra Atlanta) pero con 38 puntos (en 25 encuentros) está en zona de clasificación a los playoffs.

jordi alba busquets messi inter miami.jpg

Cómo ver en vivo Inter Miami de Lionel Messi vs Nashville SC

Como todos los encuentros de la MLS, el partido podrá verse a través de la MLS Season Pass, en Apple TV.

Las suscripciones tienen un valor de U$S 7,99 mensuales o de U$S 24,99 por lo que resta de la temporada; incluye todos los partidos de la fase regular y los playoffs. Si ya sos usuario de Apple TV tenés 7 días gratis y después se abona U$S 6,99 por mes.

Cómo fue la final entre Inter Miami y Nashville

Las Garzas ya enfrentaron a este rival en la final de la Leagues Cup el 20 de agosto pasado. En condición de visitante, el rosado de Fort Lauderdale se impuso por penales 10 a 9 luego de empatar 1 a 1 en tiempo regular.

El tanto de los rosados lo marcó Messi, abriendo el marcador en el primer tiempo. Luego, Fabrice-Jean Picault empató el trámite y estiró la definición en la que fue figura el arquero Drake Callender.

Inter Miami vs Nashville SC: probables formaciones

Inter Miami: Drake Callender; DeAndre Yedlin, Serhiy Kryvtsov, Kamal Miller, Jordi Alba; Sergio Busquets, Dixon Arroyo, Benjamín Cremaschi; Lionel Messi, Josef Martínez y Robert Taylor. DT: Gerardo Martino.

Drake Callender; DeAndre Yedlin, Serhiy Kryvtsov, Kamal Miller, Jordi Alba; Sergio Busquets, Dixon Arroyo, Benjamín Cremaschi; Lionel Messi, Josef Martínez y Robert Taylor. Nashville SC: Elliot Panicco; Shaq Moore, Lukas MacNaughton, Walker Zimmerman, Daniel Lovitz; Dax McCarty, Alex Muyl, Aníbal Godoy; Surridge, Hany Mukhtar y Fafa Picault. DT: Gary Smith.