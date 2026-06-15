El reconocimiento histórico que Uruguay le reclamó a la FIFA para Fernando Muslera

El dirigente insistió en que el arquero reúne todas las condiciones necesarias para recibir ese reconocimiento. “Muslera es uno de los jugadores que la historia de los Mundiales tocó con la varita mágica al estar en cinco competiciones, por lo tanto ni que hablar que es una leyenda, y merece la consideración como tal”, sostuvo.

La trayectoria de Fernando Muslera en Mundiales con Uruguay

La trayectoria mundialista de Muslera comenzó en Sudáfrica 2010, torneo en el que Uruguay alcanzó las semifinales y firmó una de sus mejores actuaciones de las últimas décadas. Luego integró los planteles que participaron en Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y la actual edición disputada en Estados Unidos, México y Canadá.

Con esa presencia, se transformó en el único futbolista uruguayo en alcanzar cinco Mundiales. Otras figuras históricas de la selección, como Diego Godín, Luis Suárez, Edinson Cavani, Martín Cáceres y Pedro Virgilio Rocha, llegaron a disputar cuatro ediciones, pero no lograron superar esa cifra.

muslera

A nivel global, la lista de jugadores que alcanzaron semejante récord es muy reducida. Entre quienes participaron en seis Copas del Mundo aparecen nombres de enorme relevancia como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa. En tanto, el grupo de futbolistas con cinco participaciones incluye también a Antonio Carbajal, Rafael Márquez, Andrés Guardado, Lothar Matthäus, Gianluigi Buffon, Manuel Neuer, Luka Modric y Yuto Nagatomo.

Mientras la FIFA analiza el planteo realizado por la AUF, la Celeste mantiene el foco en su estreno mundialista. El conjunto dirigido por Marcelo Bielsa integrará el Grupo H junto a Arabia Saudita, Cabo Verde y España, y comenzará su camino este lunes con el objetivo de avanzar a la siguiente instancia. Más allá de la decisión final que adopte el organismo, en el país vecino consideran que el arquero ya forma parte de un capítulo privilegiado de la historia de los Mundiales.