Riquelme acusó a Macri de querer imponerle la incorporación del "9 de Qatar para promocionarlo"

"Estuvimos un año sin sponsor. Yo supe un mes antes que nos íbamos a quedar sin sponsor, porque el señor este que quiere poner al nuevo presidente me dijo que si no traíamos al 9 de Qatar para promocionarlo para el Mundial, nos quedábamos sin sponsor", reveló el ex futbolista.

Sobre por qué no aceptó, Román fue contundente y sentenció: "Yo amo este club, prefiero a Benedetto o a Cavani antes que traer el 9 de Qatar que no se quién es. Yo dije que no porque cómo me van a imponer que traiga al 9 de Qatar".

riquelme

Sobre las elecciones que se celebrarán en 10 días, Riquelme se mostró confiado. "Las vamos a ganar. Sino no me presento. Te juego lo que vos quieras. Es la elección más fácil: o elegís ser un club de fútbol o que te usen para hacer política. Los socios la tienen muy fácil porque ellos son los dueños", aseguró.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TyCSports/status/1727521713305309697&partner=&hide_thread=false "LAS ELECCIONES LAS VAMOS A GANAR. ¿ME ESTÁS CARGANDO? NO ME PRESENTÓ SINO. EL HINCHA TIENE LA ELECCIÓN MÁS FÁCIL DE LA HISTORIA"



Juan Román Riquelme pic.twitter.com/9sLvLmwc7B — TyC Sports (@TyCSports) November 23, 2023