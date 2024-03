Alarma en la Selección Argentina: cómo está Lionel Messi tras su lesión

El capitán de la Selección Argentina había dado una asistencia a Luis Suárez y había marcado el parcial 2-0 para darle a su equipo el boleto a los cuartos de final. Sin embargo, a los 4 minutos del complemento fue sustituido por Robert Taylor.

Esta situación encendió las alarmas en el equipo y el entrenador Gerardo "Tata" Martino, pero más aún para el cuerpo técnico de la Selección Argentina, quienes aguardan con preocupación noticias sobre la condición física del jugador para afrontar los amistosos ante El Salvador el 22 de marzo y frente a Costa Rica el 27 del mismo mes.

lionel messi inter miami 1.jpg

Qué dijo el Tata Martino sobre el cambio de Messi

La salud de Messi fue uno de los temas principales dentro de la conferencia de prensa brindada por Martino: “Tiene una sobrecarga en el posterior derecho. No había que correr ningún tipo de riesgo. Intentamos ver si podía aguantar un poco más, pero le estaba molestando. Por eso preferimos que salga del partido”.

“No me quiero arriesgar pero imagino que para el partido del sábado no va a estar disponible. Es lo único que podría decir de cara a lo que viene. Después evaluaremos. Seguramente le harán alguna imagen y veremos cómo evoluciona”, advirtió el entrenador.

“Somos conscientes que cuando empezó la temporada, por diferentes circunstancias, Leo por ahí no va a formar parte de todos los partidos. Pero lo que quiero marcar es que si fue determinante y de mucha incidencia en 15 años en Barcelona, en un par de años en el PSG y en todo su recorrido en la selección argentina, por qué motivo no lo sería para nosotros. No se trata solo de reemplazar a un futbolista, sino al mejor futbolista de todos. Cuando el rival se encuentra 2-0 abajo y era un partido decisivo y empieza a arriesgar, nosotros no estamos acostumbrados a ver 2 contra 2 a Leo y Luis cuando el equipo rival está en ataque, porque por lo general toman recaudos. Se animan más, y es lo lógico, estaban quedando afuera. Tenemos que reacomodar el juego a la falta de él. Una cosa es un partido pensado y otra es readaptarlo a los pocos minutos del segundo tiempo”, concluyó.