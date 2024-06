Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Inter Miami de Lionel Messi vs. St. Louis City

PROBABLES FORMACIONES

Inter Miami: Drake Callender, Marcelo Weigandt, Tomas Aviles, Sergiy Kryvtsov, Jordi Alba, Julian Gressel, Yannick Bright, Benjamin Cremaschi, Lionel Messi, Luis Suarez y Robert Taylor. DT: Gerardo Martino.

St. Louis City: Roman Bürki, Tomas Totland, Tim Parker, Joakim Nilsson, Kyle Hiebert, Rasmus Alm, Njabulo Blom, Chris Durkin, Célio Pompeu, Indiana Vassilev, João Klauss.

CÓMO VER EN VIVO INTER MIAMI VS. ST. LOUIS CITY

Desde cualquier rincón del planeta, el partido del Inter Miami de Messi podrá verse a través de la MLS Season Pass en Apple TV. Las suscripciones tienen un valor de U$S 7,99 mensuales o de U$S 24,99 por lo que resta de la temporada; incluye todos los partidos de la fase regular y los playoffs. Si ya sos usuario de Apple TV, tenés 7 días gratis y después se abona U$S 6,99 por mes.