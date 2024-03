Martín Demichelis, picante tras la derrota de River: "Preguntale a los jugadores si les llega el mensaje"

En este sentido, Demichelis ratificó que "hay una idea" y dijo que "a pesar de que sea doloroso que sea la primera derrota del año, hay unos números que reflejan un montón de cosas, hasta hoy".

"Si repasás las estadísticas éramos los que estábamos mejor posicionados en un montón de cosas", analizó el entrenador. "No se de qué mensaje hablás, porque la idea refleja buenos números. Hoy el rival en el segundo tiempo casi no llegó y nos concretó, y nosotros tuvimos y no concretamos", insistió.

"HAY UNA IDEA... HAY UNOS NÚMEROS QUE REFLEJAN UN MONTÓN DE COSAS SI REPASAS LAS ESTADÍSTICAS".

Micho, ¿PICANTE?, al ser consultado por si a los jugadores les llega su mensaje y si tienen su idea absorbida



Micho, ¿PICANTE?, al ser consultado por si a los jugadores les llega su mensaje y si tienen su idea absorbida



