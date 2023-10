El tiempo que podría estar Messi sin jugar en Inter Miami

Embed Convocado



Nuestro capitán, Lionel Messi, y mediocampista Facundo Farías han sido convocados para representar a la selección argentina para sus partidos en las eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA 2026 este mes.



Detalles: https://t.co/Y2EEU5s5XT… pic.twitter.com/f6awx0MGSw — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 5, 2023

LA COMPLEJA SITUACIÓN DEL INTER MIAMI SIN MESSI

El mejor jugador del mundo se perdió los últimos tres partidos de su equipo y venía de estar ausente en otros dos. En todos esos encuentros el Inter Miami cayó en dos oportunidades, empató la misma cantidad y solo ganó uno. Números que preocupan a Gerardo Martino teniendo en cuenta que Lionel Messi todavía no se recuperó al 100%.

Por esta razón, el encuentro del próximo sábado ante FC Cincinatti se volvió crucial ya que Las Garzas deberán volver al triunfo para no perder pisada y seguir con chances de poder clasificar al repechaje de los playoffs de la MSL. El "Tata" apunta a que el capitán de la Selección Argentina pueda volver frente a los punteros de la conferencia este.

En caso de no clasificarse, Inter Miami y por ende Messi podrían quedarse sin partidos oficiales por 4 meses, ya que no habrá competencia en Estados Unidos para la franquicia de Florida desde fines de octubre hasta fines de febrero. Por lo tanto, en caso de no sumar 9 puntos sobre 9 posibles en los últimos tres partidos de la temporada, el conjunto de David Beckham estará un largo tiempo sin duelos oficiales.