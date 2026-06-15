Una pregunta inesperada de Morena Beltrán desató risas y se volvió furor en redes

La respuesta aclaró definitivamente el motivo de la inflamación y parecía poner punto final al episodio. Sin embargo, Beltrán todavía tenía preparada una última intervención que terminó de convertir la secuencia en un momento viral. Aprovechando la explicación de Marconi y la buena predisposición con la que se tomó la situación, la periodista encontró el espacio perfecto para lanzar una broma cargada de picardía.

“La cicatriz tenía que volver después de todos los corazones que rompiste”, comentó entre sonrisas, provocando carcajadas tanto en el estudio como entre quienes posteriormente vieron el video en las distintas plataformas digitales. La ocurrencia de Beltrán fue rápidamente compartida por usuarios que destacaron la química y la naturalidad del intercambio. En pocas horas, el fragmento comenzó a circular en redes sociales acompañado de cientos de comentarios que celebraban la espontaneidad de ambos comunicadores.