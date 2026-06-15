Una pregunta inesperada de Morena Beltrán desató risas y se volvió furor en redes
La periodista protagonizó un divertido intercambio con Juan Marconi durante una entrevista. Una frase sacada de contexto generó sorpresa y confusión.
Morena Beltrán y Juan Marconi regalaron uno de esos momentos espontáneos que rápidamente encuentran lugar en las redes sociales. Lo que comenzó como una charla relajada terminó transformándose en una secuencia viral gracias a una pregunta inesperada de la periodista, que provocó una reacción inmediata del conductor y generó una catarata de comentarios entre los usuarios.
Todo ocurrió durante una entrevista en la que ambos compartían una conversación distendida. En determinado momento, Beltrán observó una prominente inflamación en una de las piernas de Marconi y decidió consultarle al respecto. Sin embargo, la forma en que formuló la pregunta tomó completamente por sorpresa a todos los presentes. “Che, ¿qué es ese chorizo?”, lanzó Morena mientras señalaba la zona afectada.
La frase provocó un instante de desconcierto generalizado. Marconi quedó visiblemente confundido por la consulta y durante algunos segundos intentó comprender a qué se refería exactamente su compañera. Al notar las posibles interpretaciones que había generado su comentario, la periodista reaccionó rápidamente entre risas y aclaró el verdadero sentido de la pregunta. “¡Qué mal pensado!”, respondió, dejando en claro que estaba hablando de la inflamación que se observaba en el tobillo derecho del conductor.
La situación generó un clima de humor inmediato y permitió que Marconi explicara el origen de esa particular hinchazón. Según contó, se trata de una consecuencia de una intervención quirúrgica que atravesó tiempo atrás y cuya recuperación no fue completamente ideal. “Ahí tuve una operación del tendón de Aquiles y tuve una mala cicatrización”, explicó el conductor, aportando detalles sobre el problema físico que llamó la atención de su entrevistadora.
La respuesta aclaró definitivamente el motivo de la inflamación y parecía poner punto final al episodio. Sin embargo, Beltrán todavía tenía preparada una última intervención que terminó de convertir la secuencia en un momento viral. Aprovechando la explicación de Marconi y la buena predisposición con la que se tomó la situación, la periodista encontró el espacio perfecto para lanzar una broma cargada de picardía.
“La cicatriz tenía que volver después de todos los corazones que rompiste”, comentó entre sonrisas, provocando carcajadas tanto en el estudio como entre quienes posteriormente vieron el video en las distintas plataformas digitales. La ocurrencia de Beltrán fue rápidamente compartida por usuarios que destacaron la química y la naturalidad del intercambio. En pocas horas, el fragmento comenzó a circular en redes sociales acompañado de cientos de comentarios que celebraban la espontaneidad de ambos comunicadores.
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