Memecoin $LIBRA: a cuanto cotiza la criptomoneda hoy lunes 17 de febrero

Fue en este marco que el Presidente decidió eliminar la publicación y luego argumentar no estar del todo "interiorizado" en la criptomoneda, pese a decirse un experto en economía y finanzas. Desde entonces se multiplicaron las denuncias y hasta pedidos de juicio político.

Qué delitos habría cometido Javier Milei al promocionar la estafa cripto con $LIBRA

El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez dio cuenta este lunes en Radio 10 de los delitos penales en los que podría haber incurrido el presidente Javier Milei por promocionar en sus redes sociales el token $LIBRA que resultó ser una multimillonaria estafa que dejó un tendal de víctimas en apenas unas pocas horas.

Gil Domínguez aseguró que no le sorprendió el accionar del mandatario libertario al caracterizar su gestión de gobierno como "autócrata, autonormado y decisionista". Por estas características, aseguró, que era esperable que "en algún momento este formato tuviera un escándalo de estas proporciones".

“A mí no me sorprendió en lo más mínimo porque desde que asumió Milei yo vengo sosteniendo que este es un proyecto de gobierno autócrata, auto normado y decisionista que no gobierna conforme a la Constitución y las leyes, sino conforme al orden jurídico que se va creando”, sostuvo Gil Domínguez en diálogo con Gustavo Sylvestre.