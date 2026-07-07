Por una típica salida con chicos en vacaciones de invierno una familia puede gastar hasta 156 mil pesos
En estas vacaciones de invierno se espera un cambio en el consumo familiar en busca de "compras mucho más racionales" acorde con presupuestos más flacos.
A días del inicio de las vacaciones de invierno, en un contexto de ingresos familiares deprimidos merced de la política de licuación de salarios que impulsan Javier Milei y Luis Caputo, la consultora Focus Market analizó distintas opciones de típicas salidas con chicos, cuánto costará cada una de ellas y cómo se encarecieron a lo largo del último año.
Así, de acuerdo con el relevamiento realizado en los últimos días en la Ciudad de Buenos Aires, la clásica salida de una familia tipo (2 adultos + 2 niños) de ir al cine y snacks, más una cena fast food, demandará una inversión de al menos 156.600 pesos. Esto incluye 4 entradas al cine (71.200 pesos), donde la entrada general tiene un precio de 17.800 pesos cada una (tomamos los precios sin descuentos); 45 mil pesos por un Combo familiar que consta de 2 baldes de pochoclo + 4 gaseosas grandes + 2 golosinas (este año el combo también trae 1 agua).
A ello se suma una cena en un local de fast food, donde 4 combos tienen un precio desde 40.400 pesos (2 combos medianos rondan los 10 mil pesos cada uno y 2 cajas de niños 10.200 pesos cada una).
Por lo cual la salida al cine + snacks (116.200 pesos) + cenar fast food (40.400 pesos), suman un total de 156.600 pesos, lo que representa un aumento del 23% con respeto a las vacaciones de invierno de 2025 cuando por la misma salida hubo que pagar 94.700 pesos.
“Durante las vacaciones de invierno se observa un cambio en el consumo de entretenimiento familiar. Las salidas que combinan cine o teatro con una propuesta gastronómica siguen siendo una de las opciones preferidas, pero con un comportamiento de compra mucho más racional. Las familias planifican con anticipación, comparan precios y buscan promociones, descuentos bancarios, beneficios con billeteras virtuales y paquetes que permitan optimizar el presupuesto. Más que resignar el ocio, el consumidor busca maximizar el valor de cada salida, una tendencia que refleja un consumo más estratégico y orientado a la relación costo-beneficio”, explicó Damián Di Pace Director de la Consultora Focus Market.
En cambio si una familia decide pasar un día en el Parque de diversiones, en julio se encuentra abierto todo los días desde las 11hs con Pases Full (incluyen casi todos los juegos) desde 25 mil pesos por persona (con descuentos en ventas anticipadas online), esta promoción está sujeta a disponibilidad, con un stock de 200 pasaportes promocionales por día.
El Bioparque del 2 de julio al 3 de agosto, es otra excelente opción para pasar el día, con un precio para los residentes en Argentina Mayores de 52.800 pesos cada uno, los niños de 3 a 10 años inclusive abonan 44.890 pesos cada uno.
Por otro lado el clásico espectáculo de invierno, Disney On Ice, se renueva con precios entre 110 mil y 200 mil pesos y en la Rural la opción de Experiencias Inmersivas de realidad virtual con precios que rondan entre los 40 mil y los 50 mil pesos (pack fliar 4 personas 120 mil pesos), y la Exposición Rural Argentina con una entrada individual online de 16.500 pesos (en boletería 20 mil pesos), y un pack familiar 4×3 online de 49.500 pesos.
Por otro lado una clásica salida al Teatro parte de 20 mil pesos en adelante (dependiendo de la obra y la ubicación los precios varían ampliamente).
“En estas vacaciones de invierno también cobra protagonismo la oferta de actividades gratuitas impulsadas por municipios, museos, centros culturales y librerías de todo el país. Frente a un consumidor que busca cuidar el presupuesto sin resignar el tiempo en familia, estas propuestas recreativas ganan cada vez más demanda. Talleres, espectáculos, funciones, visitas guiadas y actividades participativas -muchas de ellas con reserva previa de entradas- permiten ampliar las alternativas de entretenimiento y democratizar el acceso a la cultura. Esta tendencia refleja cómo el ocio de calidad no depende exclusivamente del gasto, sino también de una oferta pública y privada que acompaña las nuevas necesidades de las familias”, detalló Di Pace.
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