Por una típica salida con chicos en vacaciones de invierno una familia puede gastar hasta 156 mil pesos

En cambio si una familia decide pasar un día en el Parque de diversiones, en julio se encuentra abierto todo los días desde las 11hs con Pases Full (incluyen casi todos los juegos) desde 25 mil pesos por persona (con descuentos en ventas anticipadas online), esta promoción está sujeta a disponibilidad, con un stock de 200 pasaportes promocionales por día.

El Bioparque del 2 de julio al 3 de agosto, es otra excelente opción para pasar el día, con un precio para los residentes en Argentina Mayores de 52.800 pesos cada uno, los niños de 3 a 10 años inclusive abonan 44.890 pesos cada uno.

Por otro lado el clásico espectáculo de invierno, Disney On Ice, se renueva con precios entre 110 mil y 200 mil pesos y en la Rural la opción de Experiencias Inmersivas de realidad virtual con precios que rondan entre los 40 mil y los 50 mil pesos (pack fliar 4 personas 120 mil pesos), y la Exposición Rural Argentina con una entrada individual online de 16.500 pesos (en boletería 20 mil pesos), y un pack familiar 4×3 online de 49.500 pesos.

Por otro lado una clásica salida al Teatro parte de 20 mil pesos en adelante (dependiendo de la obra y la ubicación los precios varían ampliamente).

“En estas vacaciones de invierno también cobra protagonismo la oferta de actividades gratuitas impulsadas por municipios, museos, centros culturales y librerías de todo el país. Frente a un consumidor que busca cuidar el presupuesto sin resignar el tiempo en familia, estas propuestas recreativas ganan cada vez más demanda. Talleres, espectáculos, funciones, visitas guiadas y actividades participativas -muchas de ellas con reserva previa de entradas- permiten ampliar las alternativas de entretenimiento y democratizar el acceso a la cultura. Esta tendencia refleja cómo el ocio de calidad no depende exclusivamente del gasto, sino también de una oferta pública y privada que acompaña las nuevas necesidades de las familias”, detalló Di Pace.