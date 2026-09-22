Candu Domínguez convierte el desamor en una fiesta con "Toda La Vida"
La artista lanzó una nueva cumbia acompañada por un videoclip junto a sus amigas y prepara un show especial en el oeste bonaerense.
Candu Domínguez vuelve a apostar por la música como una forma de transformar las emociones y presenta “Toda La Vida”, una cumbia de su autoría que propone atravesar una decepción amorosa desde un lugar diferente. La canción llega con una energía fresca y bailable, pero también con un mensaje centrado en la importancia de rodearse de las personas que siempre están.
El lanzamiento está acompañado por un videoclip protagonizado por la propia artista junto a sus mejores amigas. La historia las muestra compartiendo un viaje en auto, con música a todo volumen y una actitud que convierte una ruptura amorosa en la excusa perfecta para disfrutar y seguir adelante.
De esta manera, “Toda La Vida” propone cantar, bailar y dejar atrás las tristezas en compañía. La amistad aparece como ese espacio de refugio capaz de ayudar a recomponerse después de una desilusión y volver a empezar con otra energía.
Candu Domínguez, una artista que sigue creciendo
El nuevo tema llega en un momento de expansión para Candu, que con apenas 23 años continúa desarrollando su identidad dentro de la nueva escena musical argentina. En julio presentó “Que Vuelva Él”, su primera cumbia como solista, una canción que compuso junto a Marcela Morelo, Fak y Gustavo “Tavo” Lozano y que llegó al Top 2 de tendencias de YouTube Argentina.
Luego, la artista sorprendió con una nueva versión de “Qué Ironía”, un bolero que le permitió explorar un registro vocal diferente. Ese lanzamiento también dio paso a #Juntos, un ciclo de sesiones creado para acercar sus canciones a sus seguidores desde un formato más íntimo.
La relación de Candu con la música comenzó desde muy chica en Merlo, donde a los 9 años empezó a estudiar canto. Cinco años después comenzó a escribir sus propias canciones y, con el tiempo, encontró en las redes sociales el espacio para compartir su propuesta y formar una comunidad que actualmente reúne a millones de personas.
Ahora, además de presentar nueva música, la artista se prepara para un encuentro especial con su público. El 26 de noviembre llegará al escenario del Teatro Gran Ituzaingó, donde realizará un recorrido por sus canciones y por las distintas etapas de una carrera que continúa en pleno crecimiento.
Con “Toda La Vida”, Candu Domínguez suma un nuevo capítulo a su recorrido y reafirma una propuesta que combina cumbia, frescura y emociones cotidianas, mientras prepara los próximos lanzamientos que seguirán ampliando su universo musical.
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