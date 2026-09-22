Candu Domínguez convierte el desamor en una fiesta con "Toda La Vida"

La relación de Candu con la música comenzó desde muy chica en Merlo, donde a los 9 años empezó a estudiar canto. Cinco años después comenzó a escribir sus propias canciones y, con el tiempo, encontró en las redes sociales el espacio para compartir su propuesta y formar una comunidad que actualmente reúne a millones de personas.

Ahora, además de presentar nueva música, la artista se prepara para un encuentro especial con su público. El 26 de noviembre llegará al escenario del Teatro Gran Ituzaingó, donde realizará un recorrido por sus canciones y por las distintas etapas de una carrera que continúa en pleno crecimiento.

Con “Toda La Vida”, Candu Domínguez suma un nuevo capítulo a su recorrido y reafirma una propuesta que combina cumbia, frescura y emociones cotidianas, mientras prepara los próximos lanzamientos que seguirán ampliando su universo musical.

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