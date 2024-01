El guionista de "Elijo Creer" en exclusiva con MinutoUno: "Messi es un ídolo sin matices"

+ Entrevista completa con Martín Méndez:

Pregunta: ¿Cómo llegó el proyecto a vos y qué fue lo que te atrajo para decir que tenes que ser parte si o si?

Martín Méndez: "Bueno, Elijo Creer se hizo con el mismo equipo que se hizo "Selección Argentina: camino a Qatar", una serie que está en Prime Video. Nosotros hicimos ya un seguimiento de todo lo que era el camino de la Scaloneta a Qatar, desde el fin de las eliminatorias, pasando por la Finalissima y los amistosos de ese año. Así que bueno, ya veníamos siguiendo al equipo y lo que se hizo en realidad fue ir a Qatar con una parte del equipo a ver qué pasaba, por las dudas, y si la cosa terminaba bien como terminó, se avanzaba con la película porque la realidad es que siempre estuvo esa idea, de hacer una película con Gonzalo Arias, que es el productor general y el co director siempre soñamos con esta situación del evento cinematográfico que se pudiera vivir este aniversario de esta gesta como en la cancha, o sea, en un cine, contagiado por otras personas, como me pasó a mi con "Héroes" en el 87, yo quería replicar esa alegría en "Elijo Creer"".

Pregunta: ¿Te llegaron anécdotas de gente que vio la película?

Martín Méndez: "Si y me están llegando muchos comentarios ahora de, más allá de la gente que fue al cine, la gente que la está viendo en HBO Max. Pero me sorprende, sobre todo, la respuesta que está teniendo la película en el resto de la región porque es una película netamente argentina, pero bueno, evidentemente la gesta, de alguna forma, generó mucha empatía en otros países. También es cierto que Messi es un tipo que es muy querido, que tracciona, es un ídolo sin matices, todos lo quieren. Entonces, me parece que tiene que ver con eso esto que viene pasando desde que se estrenó en HBO Max. Y de la experiencia cinematográfica ni hablar, creo que la película genera eso: vos ya sabes cómo termina, pero aún así hay ciertos momentos que te generan tensión, la emoción está, la buscamos. La voz de Ricardo Darín también le da a la película un vuelo y una categoría cinematográfica porque bueno, es un animal del cine, y de repente los tenes a Messi, a Darín, Argentina campeón del mundo. Es como un dream team, está todo dado para que salga bien".

Pregunta: ¿Cómo fue el hecho de trabajar con la Scaloneta, de decir: yo los guío en esto. Cómo es guiar a un campeón del mundo?

Martín Méndez: "Nosotros ya veníamos siguiendo al equipo, con lo cual toda esa situación de excitación, de fervor se normalizó un poco ya para nosotros era normal estar en un entrenamiento, estar cerca de ellos. Lo bueno que cuando hicimos las entrevistas, ellos ya estaban muy distendidos, muy contentos, se habían sacado el peso de encima. Creo que un hallazgo nuestro fue poner la copa del Mundo al lado, la verdadera copa del Mundo. Creo que ninguna entrevista tiene en ningún programa la verdadera copa que nosotros tenemos, cuando ellos la agarran te das cuenta que en un momento, al final de la película, ves las miradas de ellos y ves que se produce un hechizo y que ellos se sacan el casette y ahí aflora una emoción que es imperdible, muy emocionante, Messi, lo que dice Rodrigo, lo que dice el Dibu que la ve y la limpia todos los días. Porque ellos además de la Copa que estaba en AFA tienen sus réplicas que son iguales. Y después esta generación, la verdad es que son chicos que están habituados a dar entrevistas y son muy expresivos, muy genuinos y sirven mucho para el relato que quisimos armar porque otra de las características que tiene "Elijo Creer" es cómo va, porque también es muy futbolera y va hilvanando las jugadas y las miradas de los protagonistas de una forma que para mi es muy lindo, que ellos te vayan contando sobre todo. Ellos fueron aliados que coronaron un poco el relato".

Pregunta: ¿Te imaginabas esta recepción, inclusive un año después del mundial?

Martín Méndez: " Si, porque es un año que pasa rápido en la vida de las personas, es el primer aniversario, con lo cual genera eso y la realidad es que hoy estamos viviendo momentos difíciles. La Selección y lo que pasó es uno de los pocos lugares donde no hay una grieta entre los argentinos, no hay opiniones encontradas sobre estos chicos y la conducción y Scaloni, entonces era importante eso, creo que lo que tiene esta película, que sobre todo se vive en los cines porque es una experiencia única donde la gente se masificaba e hizo su catarsis y lo mismo debe pasar ahora que uno se puede juntar a ver la película en la plataforma, en HBO con sus amigos y disfrutarla así. Lo que te permite también la plataforma es volver a revisarla una y otra vez, volver a ver una secuencia que te gustó y eso está bueno. Yo que la vi un millón de veces, la volví a ver en HBO Max y suena lindo, cómo se ve, cómo se escucha, volver a escuchar la voz de Darín, está bueno y me parece que si, que iba a pasar eso. No sé que va a pasar el año que viene, pero calculo que todos los años van a ir sucediendo cosas, al menos los primeros".

Pregunta: ¿Por qué la idea del título: "Elijo Creer"?

Martín Méndez: "Elijo Creer" tiene este título que para nosotros era tan importante, es como un lay motin de lo que le pasó a la gente en la previa. Necesitábamos creer que esto era posible, que Messi no se podía retirar sin ganar un Mundial y esto es muy emocionante para mi en la película, porque ellos lo dicen, Otamendi lo dice en un momento: "Yo por supuesto que estoy contento, porque gané lo más importante que puede ganar un futbolista, pero estoy más contento por Messi. Leo es el que más se lo merecía". Eso para mí es emocionante, lo que tiene este grupo de cómo se mataron por este pibe, por el capitán y bueno, también Scaloni me parece increíble. Y creo que en la película pudimos plasmar su dirección. Nosotros estamos reinterpretando lo que ellos han logrado en un relato audiovisual y nada más, nos corremos de eso porque los protagonistas absolutos de esta gesta y el mérito es de ellos. Por eso me parece que la película destaca ese punto de vista, por eso termina siendo un documento histórico a la hora de revisar lo que fue".

