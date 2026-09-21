Paulo Londra confirmó el show con el que cerrará el año en Córdoba: todos los detalles
El artista anunció su regreso a la ciudad que lo vio nacer con una presentación especial y ya hay fecha para la preventa de entradas.
Paulo Londra volverá a presentarse en Córdoba para despedir el 2026 junto a su público. El artista anunció un nuevo recital en Quality Arena, donde se reencontrará con sus seguidores el próximo 3 de diciembre, en una noche que marcará su regreso a su tierra natal.
Las entradas tendrán una Preventa Exclusiva Cordobesa que comenzará el martes 22 de septiembre a las 13, a través de tickets.qualitycenter.com. Una vez agotado el cupo destinado a esta instancia, se habilitará la venta general.
El regreso a Córdoba llega después de un año de gran actividad para el músico. Durante 2026, Londra llevó su propuesta a escenarios de Estados Unidos, México, Colombia, Chile y Perú, donde protagonizó el primer estadio de su carrera en ese país. También tuvo una participación destacada en el Festival de Viña del Mar, donde recibió las Gaviotas de Plata y Oro.
Paulo Londra prepara una nueva etapa musical
En Argentina, el cordobés también volvió a ser una de las figuras centrales del Lollapalooza, festival al que regresó después de siete años. Allí se presentó como el único headliner nacional frente a una multitud y ofreció un espectáculo acompañado por una banda y una importante puesta en escena.
Ahora, el próximo desafío será mucho más personal: regresar al lugar donde comenzó todo. En Quality Arena, Londra volverá a encontrarse con el público que siguió su carrera desde sus primeros pasos y que fue parte de su crecimiento hasta convertirse en uno de los nombres argentinos de mayor alcance internacional.
El recital también funcionará como una oportunidad para presentar parte de la nueva etapa artística que atraviesa el cantante. El próximo 21 de octubre lanzará “entre CIELOS”, su nuevo disco, del que ya presentó “me asfixia LA CIUDAD”, primer adelanto de este trabajo.
La canción fue producida junto a Lisan y Tiano y propone una faceta diferente dentro de su recorrido musical. Con una mirada más íntima, el tema gira alrededor de la necesidad de escapar del ritmo acelerado de la ciudad y encontrar en el vínculo con otra persona un espacio de calma.
A lo largo de su carrera, Londra logró trascender las fronteras de Argentina y construir una trayectoria marcada por grandes éxitos, colaboraciones y escenarios internacionales. Desde Homerun y canciones como “Adán y Eva” hasta sus trabajos junto a figuras como Ed Sheeran, Travis Barker, Feid, Duki, Becky G y Wisin, el artista cordobés consolidó una identidad propia dentro de la música urbana.
El cierre de este año tendrá entonces un escenario especial para Paulo Londra: el 3 de diciembre regresará a Córdoba para presentarse en Quality Arena y reencontrarse con sus seguidores en la ciudad donde comenzó su historia.
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