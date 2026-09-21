Paulo Londra confirmó el show con el que cerrará el año en Córdoba: todos los detalles

El recital también funcionará como una oportunidad para presentar parte de la nueva etapa artística que atraviesa el cantante. El próximo 21 de octubre lanzará “entre CIELOS”, su nuevo disco, del que ya presentó “me asfixia LA CIUDAD”, primer adelanto de este trabajo.

La canción fue producida junto a Lisan y Tiano y propone una faceta diferente dentro de su recorrido musical. Con una mirada más íntima, el tema gira alrededor de la necesidad de escapar del ritmo acelerado de la ciudad y encontrar en el vínculo con otra persona un espacio de calma.

A lo largo de su carrera, Londra logró trascender las fronteras de Argentina y construir una trayectoria marcada por grandes éxitos, colaboraciones y escenarios internacionales. Desde Homerun y canciones como “Adán y Eva” hasta sus trabajos junto a figuras como Ed Sheeran, Travis Barker, Feid, Duki, Becky G y Wisin, el artista cordobés consolidó una identidad propia dentro de la música urbana.

El cierre de este año tendrá entonces un escenario especial para Paulo Londra: el 3 de diciembre regresará a Córdoba para presentarse en Quality Arena y reencontrarse con sus seguidores en la ciudad donde comenzó su historia.