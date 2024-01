Leonardo DiCaprio no viene a Argentina: los motivos

"Leo compartió la publicación en sus redes, pero no estará en el evento", confirmaron de Re Wild en un mail enviado a Carestía. Al parecer las especulaciones sobre la llegada de Leonardo al país se dieron luego de que, a través de su cuenta de Instagram, compartiera una publicación en la que habla del convenio entre Re Wild y Lollapalooza para promover concientización sobre el cambio climático.

Embed - Leonardo DiCaprio on Instagram: "Since the beginning, sustainability has been an integral part of the Lollapalooza DNA. In 2024, @lollapalooza is elevating its commitment to the environment through a new global partnership with @rewild. Lollapalooza festivals worldwide will support Re:wild and its local partners through environmental education, providing space on the festival grounds to speak with fans, and direct financial support to Re:wild projects. Re:wild’s conservation solutions include protecting and restoring vital ecosystems, helping Indigenous peoples attain rights to their lands, safeguarding and reintroducing endangered species, and more. Learn more at the link in bio."