Lizy Tagliani reveló los abusos que sufrió su mamá y no pudo contener las lágrimas

Lizy sobre su madre.mp4

Lizy, a flor de piel

El detalle de sus textuales es conmovedor: “Cuando vuelve a los 13 años, ya había tenido una hija producto de un abuso en esa familia. Nace la criatura, se la sacan, queda en esta familia, y a ella la devuelven. Nunca la pudo conocer. Viene la adolescencia, los 17 o 18 años, otra vez sufrió un abuso, de los tantos que tuvo, volvió a quedar embarazada, tuvo una hija y se la sacaron".

La continuidad del relato es escalofriante: "Le sacan esa hija, que es una hermana que ahora falleció ya, me enteré porque pude llegar a donde estaba para encontrarla. Me dolía que no entendía cómo podía ser que una mamá que trabajó noche y día y que me permitió que fuese Lizy desde el minuto uno, incluso creo que soy más Lizy por ella que por mí misma, haya abandonado a dos hijas sin poder hacer absolutamente nada".

"Ella me tuvo a mí y, en paralelo, mi papá biológico tenía otra familia y una semana después nació otra hija. Por todas estas cosas digo que ella nunca fue mujer, sino que siempre fue una madre que tuvo que tomar decisiones por algo. No sé si supo conocerse como mujer o ser lo que ella quería ser", prosiguió Tagliani.

Lizy cerró sobre las enseñanzas que le dejó su madre: "Mi mamá era como un oráculo donde yo iba a buscar respuestas sobre la vida, pero no siento que lo hacía desde un lugar de mamá porque ella me dejaba que yo me solucionara las cosas sola. Por ejemplo, cuando caminaba por el barrio me decían ‘ahí va el maricón’, ‘miralo al put…’, y cuando yo se lo contaba a mi mamá ella me decía: ‘¿Y vos que sos?’. ‘Yo soy una nena, quiero ser Carla’, le respondía. Entonces ella me decía: ‘Bueno, entonces vas a volver y les vas a explicar por qué sos Carla y si volvés llorando te cag… a trompadas yo".