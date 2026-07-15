"Lo mira por TV": el mensaje Nancy Pazos a Alejandra Monteoliva mientras alienta a la Selección en Atlanta
En medio de la semifinal del Mundial 2026, la periodista publicó una foto con un contundente mensaje que generó una fuerte repercusión en las redes sociales.
La semifinal del Mundial 2026 entre la Selección Argentina e Inglaterra dejó mucho más que emociones dentro del campo de juego. Mientras el equipo de Lionel Scaloni buscaba el pase a la gran final, Nancy Pazos protagonizó uno de los momentos más comentados de la jornada con una publicación en sus redes sociales que rápidamente se volvió viral.
La periodista, que viajó a Atlanta para presenciar el encuentro, decidió pronunciarse en medio de la polémica que se generó en las últimas horas luego de que la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, revelara que no estaría permitido ingresar al estadio con objetos que contuvieran referencias a las Islas Malvinas.
Lejos de pasar inadvertida, Pazos compartió una fotografía en la que mostró una gorra con la imagen de las Islas Malvinas y lanzó un mensaje directo a la funcionaria. "Ahora mismo en el estadio de Atlanta. Para @AleMonteoliva que lo mira por TV", escribió junto a la imagen.
El posteo que desató una ola de comentarios
La publicación no tardó en multiplicarse en distintas plataformas y generó una fuerte repercusión entre los usuarios. En pocos minutos, el mensaje comenzó a recibir miles de interacciones y dio lugar a todo tipo de comentarios, tanto de quienes respaldaron el gesto de la periodista como de quienes cuestionaron su postura.
En paralelo, durante la transmisión oficial del partido, las cámaras enfocaron a Nancy Pazos alentando desde una de las tribunas junto a los hinchas argentinos. Su imagen apareció en medio de los cánticos de la parcialidad albiceleste, en una secuencia que también fue ampliamente compartida en las redes sociales.
La realización televisiva mostró además a otras personalidades que siguieron de cerca el encuentro, entre ellas Mick Jagger y David Beckham. Sin embargo, fue el posteo de Nancy Pazos el que terminó robándose gran parte de la atención en las redes, donde su mensaje continuó generando repercusiones mientras se disputaba uno de los partidos más importantes del Mundial 2026.
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