Malena de los Ríos le respondió a Laura Ubfal: "Tuvo que borrar por su mentira"

En su descargo virtual, la hija de la locutora agradeció el respaldo recibido por parte de la comunidad digital frente a la difamación que sufrió en las redes sociales.

"Gracias a todos por lo saludos y por la defensa. Ufal tuvo que borrar el posteo por su mentira. Gracias a todos los que estan recordando a mi mama con amor y como lo que fue, una gran profesional amada y querida por todos.", expresó Malena de los Ríos en su posteo textual de X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/malenadelosrios/status/2062379413698642107&partner=&hide_thread=false Gracias a todos por lo saludos y por la defensa. Ufal tuvo que borrar el posteo por su mentira. Gracias a todos los que estan recordando a mi mama con amor y como lo que fue, una gran profesional amada y querida por todos. pic.twitter.com/nLwDuvrZb2 — Malen (@malenadelosrios) June 4, 2026

Con esta categórica respuesta, la heredera de Monteleone buscó desactivar la falsa versión sobre las internas familiares y el supuesto trasfondo económico de la internación, exigiendo que la atención pública se centre de forma exclusiva en homenajear la impecable trayectoria de su madre. La partida de la locutora deja un vacío enorme en el éter argentino, donde supo consolidarse como una de las figuras más respetadas, profesionales y entrañables de la actividad para varias generaciones de oyentes.