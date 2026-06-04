Malena de los Ríos le respondió a Laura Ubfal: "Tuvo que borrar por su mentira"
Laura Ubfal compartió en sus redes un mensaje sobre la muerte de Marita Monteleone y fue desmentida de manera categórica. Los detalles.
El ambiente de los medios de comunicación y la radiofonía local se encuentra conmocionado tras conocerse la triste noticia de la partida de la histórica locutora Marita Monteleone, quien falleció hace tan solo unas horas. La información sobre su deceso causó un profundo impacto entre sus colegas, pero la tristeza inicial rápidamente se vio empañada por un escandaloso cruce de versiones y desmentidas en el plano digital que involucró de forma directa a la familia de la profesional.
La polémica se encendió cuando la periodista de espectáculos Laura Ubfal se hizo eco del fallecimiento y lanzó una serie de comprometedores datos sobre el último tramo de vida de la locutora. Según la información difundida por la panelista, la emblemática voz de la radiodifusión se encontraba internada y atravesaba un severo distanciamiento con su hija, Malena de los Ríos. En su relato, Ubfal detalló que el motivo del conflicto radicaba en que la joven supuestamente tenía intenciones de trasladar a su madre a un geriátrico con el objetivo de confiscarle todos sus bienes y recursos económicos.
La furia de los usuarios y la contundente respuesta de Malena de los Ríos
Las afirmaciones de la periodista de farándula despertaron una inmediata ola de repudio e indignación entre los usuarios de internet. La tensión escaló de tal manera en los espacios virtuales que un internauta no dudó en advertirle a la comunicadora de forma tajante: "Lindo juicio te vas a comer. Anda buscando abogado".
Ante la gravedad de las acusaciones vertidas sobre su persona en un momento de profundo dolor, la propia Malena de los Ríos decidió romper el silencio y utilizó su cuenta oficial en la plataforma X para aclarar los tantos de manera rotunda, confirmando además que las presiones obligaron a la periodista a dar marcha atrás con sus afirmaciones.
En su descargo virtual, la hija de la locutora agradeció el respaldo recibido por parte de la comunidad digital frente a la difamación que sufrió en las redes sociales.
"Gracias a todos por lo saludos y por la defensa. Ufal tuvo que borrar el posteo por su mentira. Gracias a todos los que estan recordando a mi mama con amor y como lo que fue, una gran profesional amada y querida por todos.", expresó Malena de los Ríos en su posteo textual de X.
Con esta categórica respuesta, la heredera de Monteleone buscó desactivar la falsa versión sobre las internas familiares y el supuesto trasfondo económico de la internación, exigiendo que la atención pública se centre de forma exclusiva en homenajear la impecable trayectoria de su madre. La partida de la locutora deja un vacío enorme en el éter argentino, donde supo consolidarse como una de las figuras más respetadas, profesionales y entrañables de la actividad para varias generaciones de oyentes.
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